На каких языках говорят жители Мальты. Какой язык в Республике считается государственным и официальным. Какой язык желательно знать туристу

Язык — хранитель культуры

Мальта – государство, расположенное на нескольких островах в Средиземном море южнее Сицилии. Находясь на пересечении морских путей, соединяющих Европу и Африку, страна испытала на себе огромное влияние множества культур. Не в последнюю очередь это коснулось языка.

Немного истории, или Как говорят на Мальте?

История развития мальтийского языка

История его развития уходит вглубь веков и берет начало из наречия финикийцев, колонизировавших средиземноморскую землю еще в первом тысячелетии до нашей эры.

Следующий этап формирования мальтийского наречия был связан с арабскими завоеваниями. Острова были заняты в 870 году. Спустя пару веков в Средиземноморье пришли (точнее приплыли) норманнские племена, что привнесло европейский элемент. Однако, более широкая романизация проходила гораздо позже – в 16-18 вв. во времена правления ордена Святого Иоанна. Ранней романизации препятствовал особое положение вещей – на завоеванной территории долгое время продолжали быть арабы. Это способствовало существенному культурному влиянию.

Первое литературное произведение датировано 15 веком. Речь идет о поэме Il-Kantilena. Несмотря на использование латиницы, текст демонстрирует удивительную самобытность, еще не получившую влияния со стороны итальянского и английского языков.

Следующий виток формирования местного наречия был связан с присоединением государства к Великобритании, провозглашение независимости от которой датируется 1964 г. (21 сентября здесь царит большой праздник). Роль английского нельзя назвать всеобъемлющей, разговорным здесь по-прежнему считался мальтийский, письменность велась на итальянском.

Удивительной особенностью мальтийского является тот факт, что это единственный семитский язык с латинской письменностью. Составление словаря считается заслугой Микиля Вассали. С 1921 г. Мальта получает статус самоуправления, а официальными становятся итальянский и английский.

Какой язык считается государственным?

И всё же на каком языке говорят на Мальте?)

В 1936 году статус национального языка переходит от итальянского к мальтийскому, английский сохраняет свое положение. Государственными они остаются и после провозглашения самостоятельности в 1964-м. В мае 2004 г. Республика Мальта вступила в Европейский Союз, что сделало мальтийский официальным языком ЕС. Об этом косвенно свидетельствует сайт Евросоюза, который помимо других версий имеет и мальтийскую.

Статус определяется в первой главе Конституции. Согласно одной из статей документа, помимо английского и мальтийского официальным может быть утвержден и другой язык. Для этого нужно одобрение со стороны, по меньшей мере, 2/3 от общего числа членов Палаты представителей. Из-за того, что большая часть населения островов оказывается носителем сразу двух языков, в разговорной речи часто происходит смешение.

Любопытным оказывается языковое соотношение на территории страны. Согласно опросам,на конец 2006 г. на мальтийском было способно говорить 100% населения страны. Но за пару лет до этого на вопрос о языковых предпочтениях были получены ответы, позволившие получить в качестве результата показатель в 86%.

Если выражать в процентном соотношении способность граждан говорить на том или ином языке, получится следующая картина (без учета ста процентов основного):

английский – 89,2%; итальянский – 66%; французский – 17%.

Знание какого иностранного языка понадобится туристу?

Какой язык пригодится туристу, решившему посетить Мальту

Еще один любопытный факт – республика практически всегда занимала лидирующие позиции в вопросе обучения английскому языку. Этот факт объясняется просто – долгое время страна находилась под колониальным влиянием Великобритании, поэтому английский проник сюда достаточно хорошо. Но он столкнулся более устойчивой основой местного диалекта, который был весьма смешанным. Человеку, хорошо знакомому с английским произношением, сразу станет резать слух смесь мальтийского, итальянского, арабского и английского языков. Ведь определяющая суть обучения в любом иностранном государстве – это полное погружение в языковую среду.

В случае с Республикой Мальта такое погружение в среду вряд ли даст искомый результат туристам, желающим освоить язык Соединенного Королевства на берегу Средиземного моря. При знании языковых элементов, составляющих основу местного наречия, слушать мальтийцев будет интересно. Коренные жители удивительным образом соединяют слова из разных языков, оставаясь при этом в границах естественного.

Поскольку английский в плане официальности занимает второе место, его знание значительно упростит задачу туристу, желающему здесь отдохнуть. Что касается изучения мальтийского в туристических целях, то всегда стоит помнить о его богатой истории. Обобщая, можно сказать, что будет крайне сложно его выучить.

Вывод