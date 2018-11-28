Не посещайте Францию, пока не узнаете о стране всё, что знаем мы! Рассказываем о главных достопримечательностях 🏛️, красивых 🤩 местах, курортах и городах, французской кухни 🥧, французах, обычаях, праздниках Франции и многом другом

Лавандовое поле, Франция (PHOTOGRAPH BY CHRISTIAN HEEB, LAIF,REDUX)

Краткая информация о стране

Полное название

Французская республика

Форма правления

Смешанная республика (девиз - "Свобода, равенство, братство").

Численность населения

64 859 773 (материковая Франция) и 66 991 000 (включая заморские территории).

Валюта

Евро (74,94 руб., 1,13$)

Язык

Французские и 7 приравненных к нему региональных диалекта (каталанский, корсиканский, окситанский, фламандский, баскский, эльзасский, бретонский)

Религия

Католичество (80% от общего числа верующих), мусульманство (8%), протестантство, православие, лютеранство, кальвинизм, 39% населения относят себя к атеистам.

Жители

Француз, француженка, французы.

Официальной статистики по этническому составу населения не существует, во французском языке нет понятия "национальность" и "национальные меньшинства", есть только "гражданин".

В случае непредвиденных обстоятельств вам могут потребоваться телефоны экстренных служб:

Служба спасения 112 Скорая помощь 15 Полиция 17 Пожарная служба 18

В случае утери документов или чрезвычайных ситуаций можно обращаться в консульство своей страны:

РФ 45-04-61-23, 45-04-05-56, 45-04-40-30.

Белоруссия 44-14-69-71;

Казахстан 45-61-52-00;

Украина 45-61-52-00.

При звонке из своих стран перед номером следует набрать 8-10-33-1, из Парижа - 0, правила набора из других регионов целесообразно уточнить на месте.

Географическое расположение

Франция на карте мира

Франция находится в Западной Европе, является самой большой европейской страной, занимает 48-ое место в мире по площади. Протяженность с севера на юг - 975 км, с запада на восток - 950 км. Со времен колониального прошлого остались заморские территории - Французская Гвинея в Южной Америке и множество островов. Право на некоторые земли оспаривают Мадагаскар, Союз Коморских островов и Маврикий.

Государство имеет сухопутную границу со следующими государствами: Андорра, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Монако, Швейцария.

Протяженность береговой линии - 3 427 км. С юга страна омывается Балерским морем, с запада находится Бискайский залив (акватория Атлантического океана), с севера находится пролив Ла-Манш. На границе с Испанией расположен огромный горный массив Пиренеи, практический изолирующий страны друг от друга. Если во время путешествия захотите прокатиться на машине к соседям, то придется преодолевать извилистый серпантин и туннели, порубленные в горах.

Французские города и курорты

Эйфелева башня, Париж (Франция)

Париж - не просто столица Франции. Это общепризнанная мировая столица моды и стиля, гастрономии и любви. В городе проживает более 2 млн. человек (5-ое место по численности населения в ЕС). Если считать с пригородом (агломерация Большой Париж), то получается 10,6 млн. человек. 12% - мигранты из арабских и африканских стран. Город расположен на обоих берегах Сены и поделен на 20 округов (нумерация идет по спирали от центра). В середине XIX века проведена масштабная реконструкция, город фактически отстроили заново. Появились широкие ровные улицы с красивыми домами. Тогда местные жители называли это уродующим облик столицы новоделом, а строителей величали вандалами. Зато сейчас это абсолютный манифик.

Официальный сайт Парижа: http://www.paris.fr/

Париж, Франция

Самый крупные города Франции

Фонтан Бартольди, Лион (Франция)

Портовый Марсель (855 тыс.), интеллигентный Лион (506 тыс.), культурный, научный и промышленный центр Тулуза (458 тыс.), курортная Ницца (342 тыс.), богатые архитектурным наследием Нант (298 тыс.) и Монпелье (275 тыс.), "столица Рождества" Страсбург (275 тыс.), центр виноделия Бордо (246 тыс.) и промышленный Лилль (233 тыс.).

Самые популярные курорты на Атлантическом побережье

Биарриц — популярное место для занятия сёрфингом, Франция

Биарриц (мекка для сёрферов), Сен-Мало (для ценителей средневековой архитектуры), Довиль (для любителей испытать удачу в казино). Местные жители предпочитают Атлантику Лазурному берегу из-за меньшего количества туристов и песчаных пляжей. Но климат здесь прохладнее. Вода чище, но хорошо не прогревается даже летом. Любите собирать раковины и разглядывать морских обитателей? Тогда вам точно сюда, во время отлива море отступает на 1 км.

Самые популярные курорты на юге (Французская Ривьера)

Порт Сен-Тропе, Франция

Канны (город стал популярен за счет ежегодного кинофестиваля), Ницца (самый старый город страны, существует с 350 года) и Сен-Тропе (знаком нам благодаря похождениям бравых жандармов из цикла комедий с Луи де Фюнесом). Пляжи здесь песчаные и галечные, ширина не превышает 50 м.

Самые популярные бальнеологические курорты

СПА-отель Vichy Celestins, Виши

Виши (знаменит термальной водой), Кодали (омоложение на основе виноградной косметики), Эвиан (известен минеральной водой), Биарриц и Сен-Мало предлагают обширное СПА-меню.

Самые популярные горнолыжные курорты

Куршавель, Франция

Шамони, Куршавель и Марибель. Всего в Альпах более 200 курортов, и все они считаются одними из лучших в мире.

Что есть Франция

Орел и Решка о Париже

Франкское государство (самое древнее в Европе) появилось в 486 году. В 732 местные жители предотвратили завоевание Западной Европы арабами. Современное название появилось в XX веке.

Самыми значимыми историческими событиями можно назвать следующие:

1598 - завершения войны с протестантами;

1789 - Великая Французская революция;

1812-1814 - Русско-Французская война;

1815 - битва при Ватерлоо;

1914-1918 - Первая мировая война;

1939-1945 - Вторая мировая война;

1958 - принятие новой Конституции.

Местные жители существуют в собственном ритме, жизнь течет неспешно. Если вы все привыкли делать на бегу и наблюдать ритм мегаполиса, то первое время будет очень непривычно. Полчаса ждете заказ в кафе? Это абсолютная норма, а не плохое обслуживание.

Если куда-то торопитесь, то официанта нужно предупреждать заранее. Большинство магазинов не работают в воскресенье, только продуктовые маркеты открыты до обеда. О графике 24/7 и мечтать не приходится. У французов воскресенье - традиционно семейный день. Выручают турецкие и арабские магазинчики. Особенно неспешность бытия ощущается на юге и ближе к Испании. Возникает ощущение, что послеобеденная сиеста и вечная "маньяна" (обещание что-то сделать, но непременно завтра) переползли через Пиренеи.

Но так было не всегда, и об этом свидетельствует главный (громе герба и флага) символ Франции - галльский петух. Помните галла Обеликса, прекрасно сыгранного Жераром Депардье? Именно такими (задиристыми, малокультурными, воинственными) виделись представители местных варварских племен римлянам, за что и получили свое прозвище.

Французы с большим уважением относятся к чужому времени, все встречи даже с родными и близкими друзьями происходят по строгой договоренности. Завалиться в гости без приглашения неожиданно считается дурным тоном, в аудиенции может быть отказано.

Для сохранения культурно-исторического наследия и языка на государственном уровне делается всё возможное. Введены лимиты на трансляции иностранных фильмов, передач и музыки на радио и по телевизору. 90% населения ездят на автомобилях местного производства, поскольку иностранные покупать невыгодно из-за высоких пошлин. Принят закон Тулона, согласно которому во французском языке не должно быть заимствованных слов.

Все необходимые лекарства лучше взять с собой, во Франции простой аспирин и большинство обезболивающих отпускаются по рецепту. С 2014 презервативы тоже отпускаются по рецепту врача с местной лицензией.

Хорошо ТАМ выяснил, чего не следует делать во Франции, чтобы не испортить себе отдых:

при входе и выходе из магазина принято здороваться и прощаться с персоналом (именно по невежливому поведению определяют русских);

нельзя ощупывать фрукты и овощи на прилавках, а в бутиках одежду (продавцы все показывают сами и приносят нужный размер);

запрещено шуметь в жилых кварталах после 22.00;

нельзя дарить гвоздики (символ неудачи) и хризантемы (траурный цветок);

нельзя приходит в гости с вином (это понимается как намек на то, что хозяин не умеет выбирать алкогольные напитки);

нельзя курить и распивать алкоголь в общественных местах (штраф 450 евро);

отказ от приветственного поцелуя в щеку может быть расценен как оскорбление;

нельзя оставаться равнодушным в случае чрезвычайной ситуации, иначе могут привлечь к уголовной ответственности как свидетеля, не оказавшего необходимую помощь;

бессмысленно носить с собой крупные купюры, вам нигде не дадут сдачи.

Хотите отдохнуть бюджетно? Не получится! Согласно исследованию Deutsche Bank, Париж занимает 13-ое место в мире и 10 в Европе (сразу после Москвы) по дороговизне для туристов. По индексу стоимости жизни страна занимает 18-ое место в мире и 10-ое в Европе. Для сравнения РФ расположилась на 75-ой строчке рейтинга. Продукты в 1,5-2 раза дороже, чем в соседней Германии.

В целом Франция считается неопасной. Криминогенная обстановка складывается только в пригородах Сен-Дени, Обервилье, Сент-Уэн, в районах компактного проживания выходцев и Африки и арабских стран, около станций парижского метрополитена Les Halles, Jaures, Stalingrad, Gare du Nord. Российские дипломаты рекомендуют избегать 17-20 округов. Поздно вечером и ночью лучше не гулять по Монмартру и бульвару Пигаль (местный район "красных фонарей"). В Париже и крупных курортных городах остерегайтесь карманных воришек. Частенько они промышляют на скутерах, мотоциклах или мопедах, вырывают сумки и пакеты из рук и уезжают.

Интересные факты о Франции

У Франции есть пара милых странностей, больше похожих на сюр. Местным жителям выплачивается пособие на содержание собак. По закону разрешено вступать в брак с умершим, но только при наличии разрешения президента. А вот чем еще знаменита страна:

именно здесь придумали автомобильные номера;

в 2012 году официально отменен закон, запрещающий женщинам носить брюки;

Лувр - самый посещаемый музей в мире;

- самый посещаемый музей в мире; Эйфелева башня - самая популярная и одновременно самая разочаровывающая достопримечательность в мире;

Эйфелева башня на момент постройки была самым высоким сооружением в мире;

с 1814 по 1830 годы флаг страны был полностью белым;

диагноз "депрессия" имеет почти половина населения (1-ое место в мире), во многих французских кинофильмах это часто обыгрывается;

самый старый ботанический сад в мире функционирует в Монпелье с 1593 года.

в Тулузе собирают самолеты Airbus. Отдельные части фюзеляжа доставляют морем, а потом 200 км везут на грузовиках через маленькие городки на завод. Местные и туристы собираются поглазеть на это дело. Расстояние между машинами и домами кое-где составляет всего 20 см. (посмотрите это видео, поистине интересное зрелище).

Климат

Франция - единственная страна в Европе, сочетающая 5 типов климата:

умеренно-континентальный (центральные и восточные регионы);

средиземноморский (южные регионы);

атлантический (западные регионы);

альпийский (горные регионы);

субтропический (заморские территории).

Высокий сезон приходится на летние и зимние месяцы, Новый год и Рождество.В низкий сезон (февраль-апрель, октябрь-декабрь) цены на отдых и проживание значительно падают.

Откровенно плохих сезонов для посещения страны нет. Но при планировании путешествия учитывайте его цель и погодные условия конкретного региона. Зима везде довольно мягкая, температура редко опускается ниже -10. На атлантическом побережье погода очень капризная, может меняться несколько раз в день (от яркого солнца до шквалистого ветра и проливного дождя). На Лазурном берегу всегда тепло и солнечно, летние температуры достигают +27-35 градусов, продолжительных дождей не бывает. "Бархатный" сезон приходится на сентябрь. Но минимум 100 дней в году дует сухой и холодный мистраль. Весной погода переменчива во всех регионах, но к маю везде тепло. Для экскурсионных поездок лучше выбирать осень и весну, с пляжным и горнолыжным отдыхом и так всё ясно.

Чем заняться во Франции – виды отдыха

Семейный отдых в Диснейленде, Франция

Франция - уникальная страна, предлагающая практически все виды отдыха:

Пляжный на юге и на западе. Недавно сильно ужесточилось законодательства касательно внешнего вида на пляжах. Не везде можно загорать топлес, а кое-где штрафуют за слишком откровенные купальники. Соответствующая информация размещена на табличках у входа. Гастрономический. Вы тонкий знаток кулинарии или ценитель хороших вин и элитного алкоголя? Рестораны с мишленовскими звездами и винодельческие регионы - Шампань, Бордо, Божоле - ждут вас. В самом старом - Бургундии - выращивается более 100 сортов винограда. Можно принять участие в выращивании, сборе урожая и производстве вина с последующей дегустацией. Культурно-исторический. Практически вся Франция - это музей под открытым небом. Наибольшая концентрация архитектурных памятников сосредоточена в Париже, пригородах и долине Луары (76 замков). Семейный с детьми. Однозначно стоит посетить Диснейленд, расположенный в часе езды от столицы. Работа парка организована так, что никогда не бывает очередей на аттракционы. Наш сайт советует посетить самый хорошо сохранившийся средневековый замок Каркассон, в котором регулярно проводят тематические фестивали. Оздоровительный. Франция считается родиной талассотерапии, предполагающей использование целительных свойства приморского климата, водорослей, минералов, морской вводы и грязей для физического и психологического оздоровления. Горнолыжный. На всех курортах проложены трассы для новичков и профессионалов. Вашему вниманию помимо горных лыж предлагается сноубординг и даже бобслей. Морские круизы. Разработаны маршруты, конечной остановкой которых является Санкт-Петербург. Не обязательно домой возвращаться на самолете, можно продолжить отдых на комфортабельном круизном лайнере. Шопинг. В Париже есть бутики самые модных дизайнеров современности и брендов масс-маркета. Не ориентируетесь в модных тенденциях, не доверяйте собственному чувству стиля или боитесь не найти нужную вещь? Закажите услуги персонального шопера (минимум 300 евро). Романтические путешествия для молодоженов и влюбленных. Особенно яркими и незабываемыми поездки станут, если совместить их с празднованием для Святого Валентина 14-го февраля. Природный и экологический туризм. Рекомендуем посетить дюну Пила (пескам более 8 000 лет), Женевское озеро, Грас с лавандовыми полями (родина главного героя "Парфюмера" П. Зюскинда), аббатство Мон Сен-Мишель на высокой скале.

Франция не похожа ни на одну страну мира, при этом она вобрала черты ближайших соседей, получилась настоящая географическая эклектика. Горные регионы можно спутать со Швейцарией или Италией. Лотарингия и Эльзас - это частички Германии. Центральные регионы с замками напоминают Чехию и Румынию. А Руан - это портал в Монреаль и Квебек (Канада).

Французские праздники

Фестиваль лимонов в Ментоне, Франция

В стране не очень много государственных праздников, в которые принято отдыхать - всего 10. В Италии, Нидерландах и Испании их, например, 12. Большинство праздников не отличаются от наших. 14-го июля отмечают День взятия Бастилии, а 11-го ноября - День примирения и окончания Первой мировой войны.

ХорошоТАМ сделал для вас подборку самых интересных гастрономических и региональных празднеств:

10-ое февраля - Фестиваль мимозы (организуют балл и выбирают Мисс мимоза);

17-ое февраля - Фестиваль лимонов в Ментоне;

1-ое марта - Национальный день бабушек;

1-ое мая - День ландыша (считается, что если полученный в подарок цветок сохранить, то он принесет счастье);

7-ое мая - День попугая (костюмированный праздник в Верхней Гароне);

16-ое мая - Каннский кинофестиваль;

21-ое июня - День музыки (до утра следующего дня на улицах и в домах звучит музыка);

16-ое октября - Праздник чтения (3 дня длится книжная ярмарка, организуются встречи с писателями, презентации книг и прочие тематические мероприятия);

20-ое октября - Праздник каштана;

15-ое ноября - День винодела;

3-ий четверг ноября - Праздник нового Божоле.

Традиционная французская кухня

Традиционный французкий завтрак

Хотите получить незабываемые гастрономические впечатления? Местная кухня, признанная наследием ЮНЕСКО, ждет вас! Вся жизнь французов буквально вертится вокруг еды, они очень любят вкусно покушать. Ресторанов с хорошим рейтингом и разнообразной кухней очень много, но потратиться придется серьезно. А бюджетный турист не раз вспомнит фразу Кисы Воробьянинова: "Месье, же не манж па сис жур!". Уличная еда очень дорогая, всякие булочки с начинками и гамбургеры стоят не меньше 8-20 евро. Но в Париже есть выход. Отправляйтесь в квартал Марэ на улицу Розье в заведение L'As Du Fallefel, его видно издалека по огромной очереди. За 6,5 евро вам подадут вегетарианское, но очень сытное блюдо фаллафель. Это толстый лаваш с нутовой мукой во фритюре, овощами и соусом.

ХорошоТАМ составил для вас список must eat. Несмотря на то, что Франция славится высокой кухней, в нем не оказалось сложных блюд. Но они являются лицом Франции, их нельзя не попробовать:

Круассан из слоеного теста по классическому рецепту без начинки. Выпекают и подают их только до обеда. Маленький десерт - настоящий калорийный убийца. На 6 маленьких булочек уходит целая пачка сливочного масла. Для любителей дегустировать что-то новое делают круассаны на тесте бриошь, квадратные и с разными начинками. Лучшие круассаны по версии авторитетного жюри продаются на рынке Сен-Жермен в Париже, соответствующую вывеску найти легко. Луковый суп. Это не пустая похлебка, а калорийное сытное блюдо с мягким вкусом на наваристом говяжьем бульоне, с крутонами и сырной корочкой сверху. Виноградные улитки, сваренные в раковине и заправленные сливочным маслом и чесноком. Это традиционное блюдо бедных рыбаков. Лягушачьи лапки. Настоящий деликатес французской кухни, известен с XIII века. Монахи в постные дни разнообразили ими рацион. Фуа-гра. Это паштет из печени специально откормленного муларда (гибрид утки) или гуся. Утка-конфи. Блюдо гасконское (возможно, мушкетёры и Д'Артаньян его пробовали). Ножки готовятся методом медленного томления в жире. В давние времена это был отличный способ сохранить мясо свежим, поскольку утиный жир быстро застывал. Тарт Татен(пирог "наизнанку"). Готовится с карамелизованными яблоками, грушами, ананасами или овощами (помидорами, баклажанами, луком). Суп буйабес. Традиционное блюдо марсельских рыбаков, готовившееся из оставшейся к вечеру после продажи рыбы. Современный рецепт предполагает использование широкого спектра морепродуктов. Шартрёз. Французский ликер на 130 травах, изготавливается монахами кортезианского ордена с 1605 года. В зависимости от вида (зеленый, желтый, растительный) крепость варьируется от 40 до 69 градусов.

Блюда лучше пробовать аутентичные, приготовленные по классическим рецептам. 1 штука стоит 1 евро. Непременно попробуйте сыры в Fromagerie Laurent Dubois, свежеиспеченный багет и настоящий французский шоколад, признанный лучшим в мире.

Интересные факты о французской кухне:

страна - мировой лидер по экспорту лягушек, не зря французов называют лягушатниками;

большего количества соусов нет ни в одной кухне мира;

луковый суп впервые появился в США;

вино стоит дешевле газировки;

в столице функционирует Le Cordon Blue - самая известная в мире кулинарная школа;

"Красный путеводитель" - рейтинг ресторанов с мишленовскими звездами - издается непрерывно с 1900 года.

Где разместиться: об отелях, хостелах и частных домах

Отель Cristal Bubble, Франция

Об обычных отелях и хостелах говорить не имеет смысла, таких предложений полно на профильных сервисах (roomguru, booking.com, trivago, ostrovok, adoga, hotels.ru). ХорошоТАМ подобрал для вас самые необычные варианты проживания:

Отель La Villa Hemster (Нант). Номера соответствуют названию - имитируют клетки для хомяков, есть даже колесо. В холле есть вращающийся вариант. Наряду с классически туалет организован настил из опилок. Бутик-отель Kube (Париж). Это кубизм в абсолюте. Каждый номер имеет свой дизайн. Есть ледяной, температура в нем поддерживается -10 градусов, спать предлагается на шкурах. Отель Seeko'o (Бордо). В футуристичном здании номера оснащены по последнему слову техники. Потолки с имитацией ночного неба окрашены в черный цвет. Бутик-отель Le Beleshasse (Париж) оформлял маэстро Кристиан Лакруа, во всем чувствуется рука мастера. Отель Mama Shelter. Обустроен в бывших гараж, номера в черном цвете оформлены известным французским промышленным дизайнером Филлипом Старком. Деревянные дома на дереве (Пуатье). Внутри имеются все необходимые удобства. Гостевой дом-маяк (Нант). Площадь строения всего 16 кв. м., из окон открывается вид на реку Луара. Надувной отель Cristal Bubble. Вам выдадут в аренду прозрачную палатку, которую можно установить в любом разрешенном месте в южных регионах.

Но самое интересное и необычное жилье поджидает на сервисах airbnb и couchsurfing. Это могут быть деревенские домики с хозяевами и без, фермы, кемпинги, затерянные в горах шале и даже замки.

Как добраться до Франции

Поезд Москва-Берлин-Париж

Из РФ во Францию можно добраться несколькими способами. Самый популярный и доступный по цене - самолетом. Прямые рейсы организованы только из Москвы (4 часа в пути), Санкт-Петербурга (3 часа 35 минут) и Екатеринбурга (5 часов 45 минут). Цена билета сильно варьируется в зависимости от авиаперевозчика, даты вылета и набора дополнительных услуг. В среднем билет обойдется в 15-20 тыс. руб. Но есть лететь лоукостером и с пересадками, то до Парижа можно добраться за 6 000 рублей. Но путешествие займет 13-15 часов. По указанным направлениям осуществляют регулярные рейсы "Аэрофлот", AirFrance, S7, "Уральские авиалинии", "Белавиа", KLM, Swiss, Lufthansa, AirMoldova, Aigle Azur, LOT, Turkish Airlines и др.

Из Москвы в Париж ходит поезд №23с Белорусского вокзала, в пути находится 1 день 15 часов. Маршрут пролегает через Белоруссию, Польшу и Германию. Любите по дороге смотреть в окно? Тогда интереснее ехать поездом №17 Москва-Ницца с Белорусского вокзала. По пути за 2 дня он пересекает территорию Белоруссии, Польши, Австрии, Италии и Монако. В Париже он не останавливается. Стоимость купе - 25 000 рублей, люкса - 37 000. Расписание периодически меняется, ознакомиться с ним можно на сайте ОАО "РЖД".

Можно доехать на автобусе, но в Европе придется сделать несколько пересадок. Любите приключения и ничего не планируете заранее? Отправляйтесь в путь на собственной машине, через сервис BlaBlaCar или автостопом.

Для въезда в страну потребуется заграничный паспорт (срок действия на дату выезда не меньше 3 месяцев), медицинская страховка и шенгенская виза. Всем прибывающих из Голландии при таможенном досмотре оказывается повышенное внимание.

Тонкости передвижения по стране

По территории Франции можно перемещаться несколькими способами:

на самолете (в стране более 100 аэропортов);

на автобусе (в пределах одного региона);

по железной дороге (дорогое удовольствие, зато поезда скоростные);

на арендованном автомобиле (многие профильные сайты предлагают при бронировании отеля или покупке билетов хорошие скидки на услуги проката, сотрудничество ведется только с надежными европейскими операторами).

По городу удобно перемещаться на такси (4 евро посадка, дальше по счетчику, принято оставлять 10% чаевыми), на метро (в Париже, Тулузе, Руане, Лилле, Марселе, Лионе) и городских автобусах. В Париже целесообразно приобрести специальную карту Paris Pass или ее аналоги. Она дает право на проезд на общественном транспорте, скидки до 20% на посещение музеев и достопримечательностей, возможность пройти без очереди и 1 раз прокатиться на кораблике по Сене. Стоимость подобных карт стартует с 52 евро, действуют они несколько дней.

Что привезти в качестве сувенира из Франции

Сувениры из Франции

Банальные вещи типа статуэток, магнитиков и открыток советовать не будем. По мнению ХорошоТАМ лучше привезти из Франции:

пряности с рынка Lichard Lenoir (чистые прованские травы и оригинальные смеси);

оригинальную парфюмерию из Музея духов Фрагонар;

лавандовое масло и лавандовое мыло с различными ароматами (самая экзотика - помидор);

национальный напиток из смеси кофе и цикория, лучшим считается Ricore (разбудит приятные воспоминания в хмурый зимний день);

блошиные рынки и букинистические магазины - настоящая находка для фанатов ретро, можно найти настоящий раритет по приемлемой цене, хозяева охотно торгуются;

работы местных художников (продаются на бульваре Жен-Жермен, около моста Александра через Сену и в галереи "У Робера: свободный электрон");

гастрономические изыски (засахаренные фиалки, жареные каштаны, сыр, дижонская горчица с разными вкусами, шоколад или конфеты, макаруны);

качественный алкоголь (вино, коньяк, шампанское известных во всем мире брендов);

берет или шарф (любимые аксессуары местных модниц);

качественную косметику (в том числе натуральную);

тряпичные куклы Deglingos с озорным характером, игрушки и головоломки из натурального дерева Vilas (производятся с 1911 года).

Заключение

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие положительные моменты отдыха во Франции:

богатое культурно-историческое наследие;

красивая природа и хороший климат;

дружелюбное местное население;

высокий уровень безопасности при соблюдении простых правил;

потрясающая кухня;

наличие различных видов отдыха.

Минусов не много, но не упомянуть о них нельзя:

неоправданно завышенные цены;

плохое отношение к английскому языку (больше приветствуется ломаный французский);

сервисы такси Uber и Gett запрещены;

своеобразный режим работы магазинов.

Перед тем, как начать путешествие по Франции, нужно правильно настроиться.В первый деньимеет смысл начать утро с чашечки кофе и круассана на открытой веранде понравившегося кафе. После пройтись по Елисейским полям, навестить Эйфелеву башню, послушать уличных музыкантов или Джо Доссена (Les Champs-Elysees), Шарля Азнавура, Ива Монтана (Sous le ciel de Paris) и Эдит Пиаф. И уже на нужной волне отправиться покорять курортные места или исторические достопримечательности.В последний деньпутешествия прокатитесь на кораблике по Сене, уже привычный город заиграет новыми красками. А вечером посетите кабаре Crazy Horse, Lido или Moulin Rouge. VIP-билет за 300 евро обеспечит максимальный комфорт и роскошный ужин.

Интересные факты о Франции и самих французах