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Полезная информация о Валлетте

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Местное время в Валлетте
22:5132
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇹 Мальта
Название городаВаллетта
По-английскиValletta
Это столицаВаллетта является столицей Мальты
Статья о городеСтатья о Валлетте
Население города6 794 чел.
АэропортМальта MLA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Malta
Средняя высота90 м. от уровня моря

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Валлетта
Валлетта - отдых в столице Мальты, карта Валлетты, соборы, фото, погода

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Валлетта
Валлетта
Валлетта
Валлетта
Валлетта