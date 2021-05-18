Полезная информация о Валлетте
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Местное время в Валлетте
22:5132
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇹 Мальта
|Название города
|Валлетта
|По-английски
|Valletta
|Это столица
|Валлетта является столицей Мальты
|Статья о городе
|Статья о Валлетте
|Население города
|6 794 чел.
|Аэропорт
|Мальта MLA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Malta
|Средняя высота
|90 м. от уровня моря