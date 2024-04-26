Семейные развлекательные экскурсии Феса

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Фесе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственный Фес, похититель сердец
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Таинственный Фес, похититель сердец
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Колоритный город Фес
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Колоритный город Фес
Погрузиться в местную культуру и выпить чай в традиционном марокканском доме
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
150 за всё до 20 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Фес - любовь с первого взгляда
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых древних и красивых городов Марокко
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    26 апреля 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Хорошая экскурсия по лабиринтам Феса. Узнали много нового и интересного, попробовали вкуснейший местный кофе. Время пролетело незаметно, эмоции исключительно позитивные
  • А
    Александра
    11 апреля 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Экскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели все заявленные достопримечательности, узнали много
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    нового о культуре и истории страны. Экскурсия прошла в комфортном для нас темпе, получили огромное удовольствие и совершенно не устали. Однозначно рекомендую.

    Экскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели всеЭкскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели всеЭкскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели всеЭкскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели все
  • А
    Алексадр
    6 апреля 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Замечательный экскурсовод, интересная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «Можно с детьми»

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  1. Таинственный Фес, похититель сердец
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  3. Фес - любовь с первого взгляда
Сколько стоит экскурсия по Фесу в июне 2024
Сейчас в Фесе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Фесе (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 28 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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