Утром прогуляемся по Рабату. Пройдёмся по медине — сердцу исторической части города. Увидим ворота Баб-эль-Хад, ведущие к базарной площади, мавзолей Мухаммеда V и королевский дворец. Посмотрим на Касбу Удайя — цитадель, построенную в начале 12-го века, и минарет Хасана.

Затем отправимся в город Асила (230 км), посетив по пути портовый Лараш, архитектура которого объединяет черты традиционного марокканского и андалузского стилей. По приезде разместимся в отеле и поужинаем.