Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Побываем там, где, по слухам, затонула легендарная Атлантида, где воды Атлантического океана перемешиваются с водами Средиземного моря, и увидим, где начинается Гибралтарский пролив.
Вы познакомитесь со столицей Королевства — оживлённым и шумным Рабатом, прогуляетесь по тихим провинциальным городкам Асила и Тетуан. Посетите знаменитый Фес и рассмотрите петляющие сине-голубые улочки Шефшауэна.
А в приморском городе Мартиль вас ждёт отдых на роскошном песчаном пляже под успокаивающий шум волн.
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Для въезда в Королевство Марокко (сроком до 90 дней) жителям России виза не требуется.
По прибытии в Марокко в пункте пограничного контроля аэропорта в паспорт ставят только штампы о въезде и выезде. Консульский сбор не взимается. Необходимо иметь действующий загранпаспорт с сроком действия не менее 3 месяцев.
Программа тура по дням
Мечеть Хасана II, переезд в столицу
Встречаемся и отправляемся к самой большой мечети страны, носящей имя короля Хасана II, которая одновременно может вместить более 100 тысяч человек. Часть ажурного сооружения расположена на платформе прямо над волнами Атлантического океана. Полюбуемся святыней снаружи и поедем в столицу Марокко — Рабат (90 км). По приезде разместимся в отеле, поужинаем и познакомимся поближе.
Экскурсия по Рабату, прогулка по Ларашу, переезд в Асилу
Утром прогуляемся по Рабату. Пройдёмся по медине — сердцу исторической части города. Увидим ворота Баб-эль-Хад, ведущие к базарной площади, мавзолей Мухаммеда V и королевский дворец. Посмотрим на Касбу Удайя — цитадель, построенную в начале 12-го века, и минарет Хасана.
Затем отправимся в город Асила (230 км), посетив по пути портовый Лараш, архитектура которого объединяет черты традиционного марокканского и андалузского стилей. По приезде разместимся в отеле и поужинаем.
Знакомство с Асилой, переезд в Танжер
После завтрака идём знакомиться с Асилой, городом с богатой историей: первые поселения возникли здесь ещё в 15-м веке до нашей эры. В период Римской империи он принадлежал Карфагену, а после прихода португальцев стал одним из важнейших торговых центров. Прогуляемся по уютным бело-голубым улочкам медины, осмотрим дворец Рассули, построенную португальцами башню Эль-Камра и дамбу, с которой видны крепостные бастионы.
Затем едем к морю, в крупный интернациональный город Танжер в 50 км от Асилы. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Мыс Спартель, Геркулесовы столбы, переезд в Тетуан
Сегодня вас ждут живописные природные достопримечательности. Сначала побываем у мыса Спартель, там, где Атлантический океан встречается со Средиземным морем. Полюбуемся завораживающей бесконечностью бирюзовой глади воды и прибрежными скалами, увидим маяк. Кстати, в древности рядом с мысом находился остров, который потом затонул — говорят, это и была та самая Атлантида. Здесь же есть ресторан — при желании сможем в нём пообедать.
Затем посетим Геркулесовы столбы — две большие скалы, обозначающие вход в Гибралтарский пролив, по которым когда-то ориентировались моряки. А на другой стороне пролива сможем разглядеть туманный силуэт северного столба, принадлежащего Великобритании. Вечером — переезд в Тетуан (в пути — около 2 часов).
Прогулка по Тетуану, отдых у моря в Мартиле, переезд в Шефшауэн
Начнём день с прогулки по Тетуану. Пройдёмся по старинным касбам и медине, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем переедем в приморский городок Мартиль с роскошными песчаными пляжами. Отдохнём на одном из них — подышим солёным воздухом, позагораем и послушаем шум волн. При желании можно искупаться. А вечером отправимся в знаменитый синий город Шефшауэн (в пути — около 2 часов).
Сине-голубые лабиринты улочек Шефшауэна, ущелье Акшур
Уверены, такого запоминающегося утра у вас давно не было — идём гулять по лабиринтам улочек всех оттенков синего и голубого. Полюбуемся необычными домами с дверьми, украшенными замысловатыми орнаментами, и сделаем много ярких фотографий.
Далее доедем до живописного ущелья Акшур неподалёку от Шефшауэна. Насладимся видами высоких отвесных склонов и струящихся водопадов. Желающие смогут искупаться в прозрачной реке. Здесь же будет возможность пообедать в местном ресторанчике и попробовать тажин — традиционное блюдо из мяса и овощей, приготовленное в одноимённой глиняной посуде. К вечеру вернёмся в город.
Переезд в Фес, древнеримский город Волюбилис, прогулка по Мекнесу
Сегодня отправляемся в ещё один известный город королевства — Фес. Но по пути вас ждёт знакомство и с другими историческими местами. Мы побываем в древнеримском городе Волюбилис, которому более 2000 лет. Осмотрим сохранившиеся после землетрясения 1755 года колонны, части базилики и форума и впечатляющую напольную мозаику. Заедем в Мекнес — один из имперских городов Марокко, бывший его столицей в 17-м веке. По приезде в Фес разместимся в гостинице и поужинаем.
Прогулка по Фесу с местным гидом
В этот день вас ждёт знакомство с древнейшим имперским Фесом, бывшим столицей Марокко в 9-12 веках. Будем гулять в компании местного гида, который расскажет интересные истории из жизни города. Побываем в медине, где сосредоточились торговые и ремесленные лавочки и находится старейший в мире непрерывно действующий университет Аль-Карауин. К вечеру вернёмся в отель.
Отъезд
Утром вернёмся на ж. -д. вокзал в Касабланке, откуда вы самостоятельно доберётесь до аэропорта.
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Касабланка, на ж. - д. станции «Casа Voyage» в 16:00 по местному времениЗавершение: Касабланка, ж. - д. станция «Casа Voyage», утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.