Этот опыт подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Касабланку, а почувствовать её — через прикосновение, тепло и древние ритуалы.
Вас ждёт хаммам с чёрным мылом и скрабом, расслабляющий массаж с
Описание экскурсии
Встреча и настрой (10–15 мин)
Знакомство, краткое объяснение формата, подготовка к ритуалам.
Хаммам (1–1,5 ч)
Пар, чёрное мыло, интенсивный скраб, ополаскивание — полное очищение тела в соответствии с традициями.
Чайная пауза (10–15 мин)
Мятный или вербеновый чай, отдых перед продолжением процедур.
Спа-массаж (30–40 мин)
Расслабляющий массаж с аргановым маслом в спокойной обстановке.
Вечер хны (20–30 мин)
Выбор узора, объяснение символики, нанесение хны с розовой водой или удом. Простой дизайн включён, сложный — за доплату.
Вы узнаете:
- почему хаммам — часть марокканской культуры, а не просто баня
- что такое «золото Марокко» и почему его добывают только в Сус-Массе
- как марокканки используют глину гассул, травы и масла для ухода за кожей и волосами
- почему считается, что хна приносит защиту, удачу и благословение
Организационные детали
- В стоимость входит: посещение хаммама, все процедуры, чай и простой традиционный узор хной
- Более сложные, детализированные или индивидуальные рисунки оплачиваются дополнительно — в зависимости от сложности и времени работы мастера (подробности в переписке)
- С вами будет представитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно
