Мои заказы

Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны

Очищение, расслабление и древние ритуалы красоты (всё включено)
Этот опыт подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Касабланку, а почувствовать её — через прикосновение, тепло и древние ритуалы.

Вас ждёт хаммам с чёрным мылом и скрабом, расслабляющий массаж с
читать дальшеуменьшить

аргановым маслом, чайная пауза и нанесение хны с выбором узора.

Вы узнаете о традициях ухода в Марокко — от римских бань до «золота Сус-Масса» — и уйдёте с символом защиты и удачи на коже.

Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны
Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны
Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны

Описание экскурсии

Встреча и настрой (10–15 мин)

Знакомство, краткое объяснение формата, подготовка к ритуалам.

Хаммам (1–1,5 ч)

Пар, чёрное мыло, интенсивный скраб, ополаскивание — полное очищение тела в соответствии с традициями.

Чайная пауза (10–15 мин)

Мятный или вербеновый чай, отдых перед продолжением процедур.

Спа-массаж (30–40 мин)

Расслабляющий массаж с аргановым маслом в спокойной обстановке.

Вечер хны (20–30 мин)

Выбор узора, объяснение символики, нанесение хны с розовой водой или удом. Простой дизайн включён, сложный — за доплату.

Вы узнаете:

  • почему хаммам — часть марокканской культуры, а не просто баня
  • что такое «золото Марокко» и почему его добывают только в Сус-Массе
  • как марокканки используют глину гассул, травы и масла для ухода за кожей и волосами
  • почему считается, что хна приносит защиту, удачу и благословение

Организационные детали

  • В стоимость входит: посещение хаммама, все процедуры, чай и простой традиционный узор хной
  • Более сложные, детализированные или индивидуальные рисунки оплачиваются дополнительно — в зависимости от сложности и времени работы мастера (подробности в переписке)
  • С вами будет представитель нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно
читать дальшеуменьшить

стилем ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик. Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу вместе со своими коллегами.

Входит в следующие категории Касабланки

Похожие экскурсии на «Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны»

Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€285 за всё до 2 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
На машине
3.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
По блистательной Касабланке с местными жителями
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
По блистательной Касабланке с местными жителями
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за человека
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Касабланке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Касабланке
от $250 за человека