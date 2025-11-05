Я покажу вам, что Рабат — не только политический центр, но изысканный город с ценным архитектурным наследием и особенной атмосферой.
Мы заглянем в мавзолей и погуляем среди руин, поднимемся на смотровую площадку и поразимся колориту местных лавочек. Вы поймёте, как в образе Рабата сочетаются черты столицы и символа королевской власти.
Описание экскурсии
Башня Хасана и мавзолей Мухаммеда V. Остановимся у недостроенной мечети 12 века — символа города. Посетим мавзолей в классическом марокканском стиле.
Касба Удайя. Погуляем по бело-синим улочкам старинной крепости на берегу океана — я объясню, как здесь переплетаются история и современность. Зайдём в Андалузский сад и поднимемся на смотровую площадку с видом на устье реки Бу-Регрег.
Медина. Пройдёмся по исторической части города с рынками, ремесленными лавками и колоритной атмосферой.
Шелла. Побродим среди руин древнеримского поселения и средневекового некрополя. Я расскажу о римском и меринидском прошлом этих мест.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле BMW 116. Трансфер из/в Касабланку также включён в стоимость поездки
- Дополнительные расходы: вход в комплекс Шелла — €7 за взрослого, €3,5 за ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марья — ваш гид в Касабланке
Провела экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я живу в Марокко много лет, и я с удовольствием показываю знаковые места Касабланки и других городов этой удивительной страны. Свободно владею русским, французским и арабским
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
5 ноя 2025
Большая благодарность Марии за прекрасную экскурсию в Рабат! Отличная программа, интересные красивые достопримечательности (крепость, Медина) были в очень колоритном ресторане с местной кухней и недорого, очень понравилось. Мария приятный человек
Н
Наталья
23 окт 2025
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала так,что мы влюбились во всё, что она нам показывала! Вернёмся в Марокко,обязательно свяжемся с Марией! Рекомендую ВСЕМ!!!
Д
Денис
17 окт 2025
Были в Рабате проездом из Касабланки в Танжер, Мария забрала нас в гостинице Касабланки точно в оговоренное время, примерно через час езды на её автомобиле приехали в Рабат. Посетили абсолютно
К
Ксения
10 окт 2025
Большое спасибо Марие. Экскурсия хорошо организована, все доброжелательно и комфортно. Узнали много интересных фактов о стране. Получили много полезных реккомендаций. Экскурсия заняла больше запланированного таймингом времени из-за пробок, но посмотрели все, что было заявлено в программе. Ещё раз спасибо!
Н
Наталия
8 окт 2025
С годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которым занимаются. Это про Марию и её отношение к экскурсионной программе и к туристам, с
Д
Дилара
1 окт 2025
Это был второй тур с Марией. Беспокойство о комфорте клиента, отличные локации, точное оперирование историческими сведениями, но без занудства, рассказы о современной жизни марокканцев, и что отличает гида Марию - она искренне любит свою работу, и поэтому ее экскурсии пролетают незаметно. Спасибо за знакомство с марокканской кухней!
