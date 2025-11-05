Мои заказы

Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный

Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
Я покажу вам, что Рабат — не только политический центр, но изысканный город с ценным архитектурным наследием и особенной атмосферой.

Мы заглянем в мавзолей и погуляем среди руин, поднимемся на смотровую площадку и поразимся колориту местных лавочек. Вы поймёте, как в образе Рабата сочетаются черты столицы и символа королевской власти.
5
6 отзывов
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный© Марья
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный© Марья
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный© Марья

Описание экскурсии

Башня Хасана и мавзолей Мухаммеда V. Остановимся у недостроенной мечети 12 века — символа города. Посетим мавзолей в классическом марокканском стиле.

Касба Удайя. Погуляем по бело-синим улочкам старинной крепости на берегу океана — я объясню, как здесь переплетаются история и современность. Зайдём в Андалузский сад и поднимемся на смотровую площадку с видом на устье реки Бу-Регрег.

Медина. Пройдёмся по исторической части города с рынками, ремесленными лавками и колоритной атмосферой.

Шелла. Побродим среди руин древнеримского поселения и средневекового некрополя. Я расскажу о римском и меринидском прошлом этих мест.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле BMW 116. Трансфер из/в Касабланку также включён в стоимость поездки
  • Дополнительные расходы: вход в комплекс Шелла — €7 за взрослого, €3,5 за ребёнка

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марья
Марья — ваш гид в Касабланке
Провела экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я живу в Марокко много лет, и я с удовольствием показываю знаковые места Касабланки и других городов этой удивительной страны. Свободно владею русским, французским и арабским
читать дальше

языками, что позволяет мне легко общаться как с гостями, так и с местными жителями. Моё увлечение — история Марокко. Я делюсь не только фактами, но и атмосферой, традициями и культурой этой многогранной страны. Вместе мы не просто осматриваем достопримечательности, а погружаемся в настоящую марокканскую жизнь — от архитектуры до кухни. Буду рада видеть вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
П
Павел
5 ноя 2025
Большая благодарность Марии за прекрасную экскурсию в Рабат! Отличная программа, интересные красивые достопримечательности (крепость, Медина) были в очень колоритном ресторане с местной кухней и недорого, очень понравилось. Мария приятный человек
читать дальше

и собеседник, много чего узнали о народе, быте в Марокко и и тп Однозначно рекомендуем! Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана La Cascade в Касабланке! На берегу океана, вкусная кухня, шоу программа во вторник)

Н
Наталья
23 окт 2025
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала так,что мы влюбились во всё, что она нам показывала! Вернёмся в Марокко,обязательно свяжемся с Марией! Рекомендую ВСЕМ!!!
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Д
Денис
17 окт 2025
Были в Рабате проездом из Касабланки в Танжер, Мария забрала нас в гостинице Касабланки точно в оговоренное время, примерно через час езды на её автомобиле приехали в Рабат. Посетили абсолютно
читать дальше

все достопримечательности и локации, которые сами хотели посетить при планировании поездки в Марокко. Также нам нужно было приобрести билеты на поезд из Рабата в Танжер, Мария рассчитала маршрут с учётом заезда на вокзал за билетами, а вечером после экскурсии довезла до вокзала. Спасибо огромное Марии за экскурсию, всё очень комфортно, познавательно и интересно!

К
Ксения
10 окт 2025
Большое спасибо Марие. Экскурсия хорошо организована, все доброжелательно и комфортно. Узнали много интересных фактов о стране. Получили много полезных реккомендаций. Экскурсия заняла больше запланированного таймингом времени из-за пробок, но посмотрели все, что было заявлено в программе. Ещё раз спасибо!
Большое спасибо Марие. Экскурсия хорошо организована, все доброжелательно и комфортно. Узнали много интересных фактов о стране.Большое спасибо Марие. Экскурсия хорошо организована, все доброжелательно и комфортно. Узнали много интересных фактов о стране.Большое спасибо Марие. Экскурсия хорошо организована, все доброжелательно и комфортно. Узнали много интересных фактов о стране.Большое спасибо Марие. Экскурсия хорошо организована, все доброжелательно и комфортно. Узнали много интересных фактов о стране.
Н
Наталия
8 окт 2025
С годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которым занимаются. Это про Марию и её отношение к экскурсионной программе и к туристам, с
читать дальше

которыми она работает.

Наше знакомство с Марокко состоялось в начале октября. Запланированный экскурсионный тур по стране сорвался и прилетев в Касабланку мы решили, что обстоятельно нужно хотя бы познакомиться с этим городом и окрестностями. И нам очень повезло, что исключительно интуитивно выбор пал на Марию! Благодаря её чётким рекомендациям мы самостоятельно составили маршрут и посмотрели ещё несколько городов этой страны. В её плотном графике уже не было свободных дат для экскурсии по Касабланки, но зато с Марией мы смогли посмотреть столицу Марокко, город Рабат. Экскурсия занимает по времени почти целый день, так что времени у нас было достаточно. Сам Рабат это современный город, очень зелёный, но, если Вы ожидаете увидеть Петербург или Версаль, то, конечно тут Вы этого не найдете. Но при этом, в отличие от Касабланки, это приятно: чисто и зелено. Мест, которые можно и нужно посмотреть за один день, не так уж много, поэтому даже последовательность, в которой Вы будете их осматривать, имеет значение. Мария нас забрала от отеля в Касабланке, примерно за час с небольшим мы добрались до Рабата. За этот час Мария нам давала информацию об истории, культуре и экономике. Приэтом очень внимательно управляла автомобилем, не отвлекаясь от дороги. С учётом того, что у нас уже были 2 экскурсии по другим городам, тем не менее, примерно 50% информации была новой. На остановках Мария нас не ограничивала по времени, не подгоняла. Для нас это важно, двигаться в собственном режиме. Поэтому благодаря обилию информации и спокойному ритму, экскурсия получилась для нас максимально комфортной. Сразу скажу, что в Рабат съездить стоит, хотя бы,чтобы посмотреть на Сало-развалины римского города в соединении с постройками более поздних периодов. Это на самом деле интересно.
Ещё очень благодарны Марии за ее советы относительно магазинов, покупки билетов и др. Несколько раз спрашивали, она охотно делится информацией, при этом это не рекомендация магазина друга, у которого лучший товар, а рекомендация недорогого магазина рядом с Вами. У нас рядом 2 магазина, она нас направила в тот, где цена чуть-чуть, но меньше. как говорится пустячок, а приятно)))
Поэтому Марии спасибо не только за экскурсию, но и за заботу о туристах. Однозначно рекомендую!

С годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которымС годами всё больше и больше восхищают люди, которые вкладывают всю душу в то дело, которым
Д
Дилара
1 окт 2025
Это был второй тур с Марией. Беспокойство о комфорте клиента, отличные локации, точное оперирование историческими сведениями, но без занудства, рассказы о современной жизни марокканцев, и что отличает гида Марию - она искренне любит свою работу, и поэтому ее экскурсии пролетают незаметно. Спасибо за знакомство с марокканской кухней!

Входит в следующие категории Касабланки

Похожие экскурсии из Касабланки

Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
3.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
1 дек в 15:00
2 дек в 15:00
от €130 за человека
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Касабланке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Касабланке