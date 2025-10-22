Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Пока все исследуют городской порт, отправляйтесь в Лагуну Фламенко и насладитесь живописными видами и свежими устрицами на секретной ферме
11 дек в 11:00
12 дек в 09:30
€120 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
13 дек в 14:00
15 дек в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
17 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€296 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от €80 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Касабланки
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от €225 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 октября 2025Спасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень много рассказали про местную еду и попробовали все самое вкусное 🙏
- ВВероника20 сентября 2025Для меня это был первый опыт гастрономической экскурсии и он оказался превосходным! Я никогда не думала, что сплетение исторических и
- ССветлана24 июля 2025Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с моим багажом (экскурсия проводилась
- ММарина10 июня 2025Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️!
- EEkaterina5 января 2025Замечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, и увлекательные исторические факты. Рекомендую!
- ММария21 октября 2024Мы были в Касабланке три дня. Про экскурсию по городу напишу отдельно в другой теме, здесь поделюсь своими впечатлениями о
- ЕЕлена10 октября 2024Мастер-класс по марокканской росписи мне очень понравился! Азиз, наш мастер, с большим терпением и профессионализмом делился секретами древнего искусства. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 296. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 164 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль