Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Касабланке

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Касабланке на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секретная устричная ферма под Касабланкой
На машине
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Пока все исследуют городской порт, отправляйтесь в Лагуну Фламенко и насладитесь живописными видами и свежими устрицами на секретной ферме
11 дек в 11:00
12 дек в 09:30
€120 за человека
Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
На машине
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
13 дек в 14:00
15 дек в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
17 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€296 за всё до 3 чел.
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от €80 за человека
История и вкусы Касабланки
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Касабланки
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от €225 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 октября 2025
    История и вкусы Касабланки
    Спасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень много рассказали про местную еду и попробовали все самое вкусное 🙏
    Спасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень многоСпасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень много
  • В
    Вероника
    20 сентября 2025
    История и вкусы Касабланки
    Для меня это был первый опыт гастрономической экскурсии и он оказался превосходным! Я никогда не думала, что сплетение исторических и
    читать дальше

    кухонных традиций может быть таким гармоничным.
    Прогулка была неспешной, с остановками в интересных местах. Посмотрели архитектуру старого французского квартала, историческое сердце Касабланки и старый город.
    А попутно очень вкусно пообедали, выпили свежий сок, чай с миндальным печеньем
    Узнала много о жизни марокканцев, моменты, которые никогда не узнаешь, если будешь гулять самостоятельно.
    Мне очень понравилось!
    Обязательно возьму и другую экскурсию с этой командой

    Для меня это был первый опыт гастрономической экскурсии и он оказался превосходным! Я никогда не думалаДля меня это был первый опыт гастрономической экскурсии и он оказался превосходным! Я никогда не думалаДля меня это был первый опыт гастрономической экскурсии и он оказался превосходным! Я никогда не думала
  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с моим багажом (экскурсия проводилась
    читать дальше

    в последний день моего путешествия по Марокко), а потом провёл небольшую экскурсию по медине Касабланки, рассказал истории и легенды, связанные с городом и его интересными местами, а также угостил чаем и местными вкусняшками во время небольшого перерыва на мастер-классе. В целом, и мастер-класс, и экскурсия прошли на одном дыхании. Сам творческий процесс позволяет погрузиться в местную культуру, познакомиться с её особенностями и создать свою вариацию/импровизацию по мотивам, а самое главное увезти эту творческую частичку с собой, как напоминание о чудесном времени и впечатлениях, полученных в рамках поездки. 👏🏻😊🙏🏻😇
    Желаю Алексу реализации новых идей для экскурсий и мастер-классов, знаю, что они у него есть и желаю, чтобы они у него воплотились на все 100%.😉

    Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться сЗамечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться сЗамечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться сЗамечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с
  • М
    Марина
    10 июня 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️!
    читать дальше

    Алекс, благодарим вас за необыкновенные впечатления в мир искусства, традиций и истории Марокко! Сегодня на авторской экскурсии Алекса мы познакомились с техникой росписи по дереву - зуак. С правилами применения нанесения узоров нас знакомил мастер своего дела Азур. Он раскрыл секретные методы геометрического рисования. Мы создали свои простые узоры на деревянных подносах. Экскурсия (мастер-класс) очень интересно составлена, будет познавательно не только для взрослых, но и для детей. Алекс за недолгое время знакомит гостей не только с искусством, но и бытом и историей моракканцев, которая хранит много тайн и мистики. Обязательно рекомендуем!!!!! Если будем вновь в Касабланке, непременно встретимся с Алексом. Еще раз выражаем гиду свою благодарность за волшебный день ❤️!

    Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать словаНе будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать словаНе будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать словаНе будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать словаНе будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать словаНе будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать словаНе будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова
  • E
    Ekaterina
    5 января 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Замечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, и увлекательные исторические факты. Рекомендую!
    Замечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, иЗамечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, иЗамечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, иЗамечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, иЗамечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, и
  • М
    Мария
    21 октября 2024
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Мы были в Касабланке три дня. Про экскурсию по городу напишу отдельно в другой теме, здесь поделюсь своими впечатлениями о
    читать дальше

    мастер-классе по марокканской росписи, который мы посетили на второй день пребывания в городе. Расписывать нужно было подносы, и сразу понравилось две вещи: 1) можно было выбрать размер подноса (мы специально выбрали самые маленькие, чтобы их удобно было везти с собой домой в самолете); 2) подносы оказались из дерева, а потому очень легкие, почти невесомые - это, опять же, удобно, когда забираешь их домой (а оставлять такую красоту было бы просто непростительно!)
    Сам мастер-класс был очень интересным. Нам предоставили краски на выбор, рассказали и показали, из чего делаются кисточки (представляете, из шерсти на ослином загривке!), провели небольшую лекцию об искусстве "Зуак", а также помогали на каждом этапе росписи. Мастер-класс проводил марокканский мастер по росписи, очень приятный и аккуратный. И наш гид (Алекс), конечно, тоже был с нами вместе, переводил нам все и объяснял. Также бонусом нам предложили чай с булочками и печеньем, что было очень кстати:) В результате мы не только получили массу положительных эмоций, но и увезли с собой домой частичку Марокко, а также отличные подарки для себя или близких.

  • Е
    Елена
    10 октября 2024
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Мастер-класс по марокканской росписи мне очень понравился! Азиз, наш мастер, с большим терпением и профессионализмом делился секретами древнего искусства. Я
    читать дальше

    создала свой уникальный деревянный поднос, который теперь напоминает мне о прекрасных моментах, проведённых в Марокко. После мастер-класса мы прогулялись по старому городу, зашли в симпатичное уличное кафе, где нас угостили мятным чаем и вкусным местным блюдом. Сидя на улице и наблюдая за жизнью в Медине, я почувствовала себя частью этого удивительного места. Рекомендую это мероприятие всем, кто хочет не просто увидеть Марокко, но и почувствовать его душу!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Секретная устричная ферма под Касабланкой
  2. Касабланка: между Востоком и Западом
  3. Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
  4. Касабланка: перекрёсток времён
  5. Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 296. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 164 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль