и её отношение к экскурсионной программе и к туристам, с которыми она работает.



Наше знакомство с Марокко состоялось в начале октября. Запланированный экскурсионный тур по стране сорвался и прилетев в Касабланку мы решили, что обстоятельно нужно хотя бы познакомиться с этим городом и окрестностями. И нам очень повезло, что исключительно интуитивно выбор пал на Марию! Благодаря её чётким рекомендациям мы самостоятельно составили маршрут и посмотрели ещё несколько городов этой страны. В её плотном графике уже не было свободных дат для экскурсии по Касабланки, но зато с Марией мы смогли посмотреть столицу Марокко, город Рабат. Экскурсия занимает по времени почти целый день, так что времени у нас было достаточно. Сам Рабат это современный город, очень зелёный, но, если Вы ожидаете увидеть Петербург или Версаль, то, конечно тут Вы этого не найдете. Но при этом, в отличие от Касабланки, это приятно: чисто и зелено. Мест, которые можно и нужно посмотреть за один день, не так уж много, поэтому даже последовательность, в которой Вы будете их осматривать, имеет значение. Мария нас забрала от отеля в Касабланке, примерно за час с небольшим мы добрались до Рабата. За этот час Мария нам давала информацию об истории, культуре и экономике. Приэтом очень внимательно управляла автомобилем, не отвлекаясь от дороги. С учётом того, что у нас уже были 2 экскурсии по другим городам, тем не менее, примерно 50% информации была новой. На остановках Мария нас не ограничивала по времени, не подгоняла. Для нас это важно, двигаться в собственном режиме. Поэтому благодаря обилию информации и спокойному ритму, экскурсия получилась для нас максимально комфортной. Сразу скажу, что в Рабат съездить стоит, хотя бы,чтобы посмотреть на Сало-развалины римского города в соединении с постройками более поздних периодов. Это на самом деле интересно.

Ещё очень благодарны Марии за ее советы относительно магазинов, покупки билетов и др. Несколько раз спрашивали, она охотно делится информацией, при этом это не рекомендация магазина друга, у которого лучший товар, а рекомендация недорогого магазина рядом с Вами. У нас рядом 2 магазина, она нас направила в тот, где цена чуть-чуть, но меньше. как говорится пустячок, а приятно)))

Поэтому Марии спасибо не только за экскурсию, но и за заботу о туристах. Однозначно рекомендую!