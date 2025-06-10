Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от €80 за человека
Индивидуальная
Эта необычная Касабланка
Восточные рынки Касабланки манят ароматами специй и сладостей. Узнайте секреты марокканского чая и купите уникальные сувениры
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €65 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
История и вкусы Касабланки
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 июня 2025Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️!
- EEkaterina5 января 2025Замечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, и увлекательные исторические факты. Рекомендую!
- ММария21 октября 2024Мы были в Касабланке три дня. Про экскурсию по городу напишу отдельно в другой теме, здесь поделюсь своими впечатлениями о
- ЕЕлена10 октября 2024Мастер-класс по марокканской росписи мне очень понравился! Азиз, наш мастер, с большим терпением и профессионализмом делился секретами древнего искусства. Я
