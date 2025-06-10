читать дальше

мастер-классе по марокканской росписи, который мы посетили на второй день пребывания в городе. Расписывать нужно было подносы, и сразу понравилось две вещи: 1) можно было выбрать размер подноса (мы специально выбрали самые маленькие, чтобы их удобно было везти с собой домой в самолете); 2) подносы оказались из дерева, а потому очень легкие, почти невесомые - это, опять же, удобно, когда забираешь их домой (а оставлять такую красоту было бы просто непростительно!)

Сам мастер-класс был очень интересным. Нам предоставили краски на выбор, рассказали и показали, из чего делаются кисточки (представляете, из шерсти на ослином загривке!), провели небольшую лекцию об искусстве "Зуак", а также помогали на каждом этапе росписи. Мастер-класс проводил марокканский мастер по росписи, очень приятный и аккуратный. И наш гид (Алекс), конечно, тоже был с нами вместе, переводил нам все и объяснял. Также бонусом нам предложили чай с булочками и печеньем, что было очень кстати:) В результате мы не только получили массу положительных эмоций, но и увезли с собой домой частичку Марокко, а также отличные подарки для себя или близких.