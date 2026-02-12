Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
15 фев в 10:30
16 фев в 12:30
от €97 за человека
Индивидуальная
Искусно приготовить и вкусно поесть
Погрузитесь в мир марокканской кухни с местной хозяйкой. Приготовьте таджин и закуски, наслаждаясь мятным чаем и сладостями в уютном ателье
16 фев в 10:00
17 фев в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Собрать личный дневник впечатлений из зарисовок, артефактов и ароматов Касабланки
Начало: У ж/д вокзала Casa-Port
$285 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 февраля 2026Все было прекрасно, целый день прошел незаметно, я посетила прогулку, а потом мастер-класс, в этот день улетала, договорились о трансфере,
- ММария28 января 2026Благодарю Алекса за экскурсию с мастер-классом!!! Это было очень интересно и вдохновляюще! Интересные факты, которые рассказывал Алекс были последовательны по
- ООльга26 декабря 2025Сегодня нашей семье удалось чудесно провести время. Прекрасная атмосфера, душевно, оазис вкусноты-чистоты и релакса. Всё было эстетично, вкусно, много тепла и смеха. Нам удалось научиться готовить 2 блюда и вкусно поесть! Рекомендуем!
- ССветлана24 июля 2025Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с моим багажом (экскурсия проводилась
- ММарина10 июня 2025Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️!
- EEkaterina5 января 2025Замечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, и увлекательные исторические факты. Рекомендую!
- ММария21 октября 2024Мы были в Касабланке три дня. Про экскурсию по городу напишу отдельно в другой теме, здесь поделюсь своими впечатлениями о
- ЕЕлена10 октября 2024Мастер-класс по марокканской росписи мне очень понравился! Азиз, наш мастер, с большим терпением и профессионализмом делился секретами древнего искусства. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в феврале 2026
Сейчас в Касабланке в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 285. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 8 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель