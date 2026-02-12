Мои заказы

Развлечения в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Касабланке на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
15 фев в 10:30
16 фев в 12:30
от €97 за человека
Искусно приготовить и вкусно поесть
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Искусно приготовить и вкусно поесть
Погрузитесь в мир марокканской кухни с местной хозяйкой. Приготовьте таджин и закуски, наслаждаясь мятным чаем и сладостями в уютном ателье
16 фев в 10:00
17 фев в 10:00
€70 за человека
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Собрать личный дневник впечатлений из зарисовок, артефактов и ароматов Касабланки
Начало: У ж/д вокзала Casa-Port
$285 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 февраля 2026
    Искусно приготовить и вкусно поесть
    Все было прекрасно, целый день прошел незаметно, я посетила прогулку, а потом мастер-класс, в этот день улетала, договорились о трансфере,
    было четко и без опозданий. В день прогулки был дождь, Юлия заботливо предлодила зонт и бутылку воды, провела по всем важным локациям, рынкам и лавочкам! Много открытий удивительных для меня случилось и вкусов в Касабланке, хотя я по Марокко путешествовала до этого уже более 10 дней. Очень рекомендую прогулку по Касабланке и мастер-класс! Спасибо!

  • М
    Мария
    28 января 2026
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Благодарю Алекса за экскурсию с мастер-классом!!! Это было очень интересно и вдохновляюще! Интересные факты, которые рассказывал Алекс были последовательны по
    ходу нашего маршрута и наглядно можно было представлять какое место сейчас и что исторически на нем происходило.

    Я обязательно вернусь в Марокко, в частности в Касабланку, чтобы сходить ещё на другие его экскурсии! 😊

  • О
    Ольга
    26 декабря 2025
    Искусно приготовить и вкусно поесть
    Сегодня нашей семье удалось чудесно провести время. Прекрасная атмосфера, душевно, оазис вкусноты-чистоты и релакса. Всё было эстетично, вкусно, много тепла и смеха. Нам удалось научиться готовить 2 блюда и вкусно поесть! Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с моим багажом (экскурсия проводилась
    в последний день моего путешествия по Марокко), а потом провёл небольшую экскурсию по медине Касабланки, рассказал истории и легенды, связанные с городом и его интересными местами, а также угостил чаем и местными вкусняшками во время небольшого перерыва на мастер-классе. В целом, и мастер-класс, и экскурсия прошли на одном дыхании. Сам творческий процесс позволяет погрузиться в местную культуру, познакомиться с её особенностями и создать свою вариацию/импровизацию по мотивам, а самое главное увезти эту творческую частичку с собой, как напоминание о чудесном времени и впечатлениях, полученных в рамках поездки. 👏🏻😊🙏🏻😇
    Желаю Алексу реализации новых идей для экскурсий и мастер-классов, знаю, что они у него есть и желаю, чтобы они у него воплотились на все 100%.😉

  • М
    Марина
    10 июня 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️!
    Алекс, благодарим вас за необыкновенные впечатления в мир искусства, традиций и истории Марокко! Сегодня на авторской экскурсии Алекса мы познакомились с техникой росписи по дереву - зуак. С правилами применения нанесения узоров нас знакомил мастер своего дела Азур. Он раскрыл секретные методы геометрического рисования. Мы создали свои простые узоры на деревянных подносах. Экскурсия (мастер-класс) очень интересно составлена, будет познавательно не только для взрослых, но и для детей. Алекс за недолгое время знакомит гостей не только с искусством, но и бытом и историей моракканцев, которая хранит много тайн и мистики. Обязательно рекомендуем!!!!! Если будем вновь в Касабланке, непременно встретимся с Алексом. Еще раз выражаем гиду свою благодарность за волшебный день ❤️!

  • E
    Ekaterina
    5 января 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Замечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, и увлекательные исторические факты. Рекомендую!
  • М
    Мария
    21 октября 2024
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Мы были в Касабланке три дня. Про экскурсию по городу напишу отдельно в другой теме, здесь поделюсь своими впечатлениями о
    мастер-классе по марокканской росписи, который мы посетили на второй день пребывания в городе. Расписывать нужно было подносы, и сразу понравилось две вещи: 1) можно было выбрать размер подноса (мы специально выбрали самые маленькие, чтобы их удобно было везти с собой домой в самолете); 2) подносы оказались из дерева, а потому очень легкие, почти невесомые - это, опять же, удобно, когда забираешь их домой (а оставлять такую красоту было бы просто непростительно!)
    Сам мастер-класс был очень интересным. Нам предоставили краски на выбор, рассказали и показали, из чего делаются кисточки (представляете, из шерсти на ослином загривке!), провели небольшую лекцию об искусстве "Зуак", а также помогали на каждом этапе росписи. Мастер-класс проводил марокканский мастер по росписи, очень приятный и аккуратный. И наш гид (Алекс), конечно, тоже был с нами вместе, переводил нам все и объяснял. Также бонусом нам предложили чай с булочками и печеньем, что было очень кстати:) В результате мы не только получили массу положительных эмоций, но и увезли с собой домой частичку Марокко, а также отличные подарки для себя или близких.

  • Е
    Елена
    10 октября 2024
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Мастер-класс по марокканской росписи мне очень понравился! Азиз, наш мастер, с большим терпением и профессионализмом делился секретами древнего искусства. Я
    создала свой уникальный деревянный поднос, который теперь напоминает мне о прекрасных моментах, проведённых в Марокко. После мастер-класса мы прогулялись по старому городу, зашли в симпатичное уличное кафе, где нас угостили мятным чаем и вкусным местным блюдом. Сидя на улице и наблюдая за жизнью в Медине, я почувствовала себя частью этого удивительного места. Рекомендую это мероприятие всем, кто хочет не просто увидеть Марокко, но и почувствовать его душу!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи;
  2. Искусно приготовить и вкусно поесть;
  3. Живой город: интерактивная арт-экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Старая медина;
  3. Набережная;
  4. Квартал Хабус;
  5. Набережная Корниш;
  6. Площадь Мухаммеда V;
  7. Бульвар Мухаммеда V.
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в феврале 2026
Сейчас в Касабланке в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 285. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 8 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель