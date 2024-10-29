7 дней
Восточные сказки Магриба: марокканские города и деревушки, ночь в песках Сахары и мастер-класс
Покататься на карете, познакомиться с туарегами, увидеть коз на деревьях и кожевенные красильни
Начало: Аэропорт Касабланки, полдень
29 окт в 12:00
€2 275 за человека
10 дней
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
21 авг в 10:00
31 авг в 10:00
149 000₽ за человека
11 дней
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
€1 590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «История и архитектура»
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