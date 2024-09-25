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увидела тур, ни капельки не раздумывая, сразу же записалась. Была уверена, что все будет замечательно, так как уже ездила в таком формате в Иран. Были ли у меня ожидания? Да! Оправдались ли они? Нет! Всё оказалось во много раз лучше! Я была поражена разнообразием мест, которые мы посетили. Впечатлений за этот тур столько, как будто дома не была два Mecaua Даже сложно выделить что понравилось больше всего, так как все прекрасно по-своему и пусть каждый составит свое собственное впечатление. Но это точно моя самая насыщенная и красивая поездка. В формате таких Туров я путешествую часто, так как это невероятно удобно. Не надо тратить время на организацию путешествия, не надо ждать компанию, а здесь всегда подбирается классная группа единомышленников, не надо вообще ни о чем париться, просто наслаждайся путешествием и получай чистое удовольствие. Самостоятельное путешествие - это как искать рецепт, самим готовить и есть. А тур - это как прийти в самый лучший ресторан Варя, огромное тебе спасибо за организацию и атмосферу в туре. И огромное спасибо гиду Халилю за профессионализм, неиссякаемый позитив и энтузиазм, комфорт и безопасность. Это было супер классно!