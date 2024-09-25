В апреле – туры в Касабланке

Найдено 4 тура в категории «В апреле» в Касабланке на русском языке, цены от $1 328, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
На машине
На верблюдах
скидка
20%
1 отзыв
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
1660$1 328 за человека
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
На машине
1 отзыв
10 дней
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Начало: Касабланка, аэропорт, любое время
18 апр в 08:00
$1 890 за человека
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
10 дней
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
25 апр в 08:00
2 мая в 08:00
1 390 за человека
Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
На автобусе
10 дней
Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Побывать в столице и ещё 7 городах, провести ночь в пустыне и увидеть знаменитые красильни Феса
Начало: Касабланка, аэропорт, до 12:00
18 апр в 12:00
$1 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    25 сентября 2024
    Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
    Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
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    Александром мы увидели разные уголки стран. Гид очень хорошо говорит на русском,человек жил в России и знает наш менталитет это большой плюс для групповых туров с россиянами☺ Все водители очень добрые и хорошие люди. Запомнить все сумки группы это дорого стоит☺ Проверял за нами, что все наши вещи на месте. Ездят аккуратно, соблюдая все правила. Ребята большие молодцы👏 Понравились все гостиницы и отели, где мы жили. Вкусные завтраки, пешая доступность до основных достопримечательностей. Это был мой первый группой тур и я очень довольна и не пожалела, что выбрала именно Вас☺ Марокко удивительная страна контрастов😍Красивой природы и невероятно добрых и гостеприимных людей, теперь он моём сердце навсегда🫶 Благодарю!

  • Е
    Екатерина
    23 сентября 2024
    Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
    Всегда мечтала посетить Марокко, но всерьёз никогда не рассматривала, так как почему-то казалось это чем-то недосягаемым и даже опасным. Но когда
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    увидела тур, ни капельки не раздумывая, сразу же записалась. Была уверена, что все будет замечательно, так как уже ездила в таком формате в Иран. Были ли у меня ожидания? Да! Оправдались ли они? Нет! Всё оказалось во много раз лучше! Я была поражена разнообразием мест, которые мы посетили. Впечатлений за этот тур столько, как будто дома не была два Mecaua Даже сложно выделить что понравилось больше всего, так как все прекрасно по-своему и пусть каждый составит свое собственное впечатление. Но это точно моя самая насыщенная и красивая поездка. В формате таких Туров я путешествую часто, так как это невероятно удобно. Не надо тратить время на организацию путешествия, не надо ждать компанию, а здесь всегда подбирается классная группа единомышленников, не надо вообще ни о чем париться, просто наслаждайся путешествием и получай чистое удовольствие. Самостоятельное путешествие - это как искать рецепт, самим готовить и есть. А тур - это как прийти в самый лучший ресторан Варя, огромное тебе спасибо за организацию и атмосферу в туре. И огромное спасибо гиду Халилю за профессионализм, неиссякаемый позитив и энтузиазм, комфорт и безопасность. Это было супер классно!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
  2. Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
  3. Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
  4. Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Киностудии
Сколько стоит тур в Касабланке в октябре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "В апреле" можно забронировать 4 тура от 1 328 до 1 890 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «В апреле», 2 ⭐ отзыва, цены от $1328. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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