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20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
1660$1 328 за человека
10 дней
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Начало: Касабланка, аэропорт, любое время
18 апр в 08:00
$1 890 за человека
10 дней
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
25 апр в 08:00
2 мая в 08:00
€1 390 за человека
10 дней
Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Побывать в столице и ещё 7 городах, провести ночь в пустыне и увидеть знаменитые красильни Феса
Начало: Касабланка, аэропорт, до 12:00
18 апр в 12:00
$1 600 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина25 сентября 2024Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
- ЕЕкатерина23 сентября 2024Всегда мечтала посетить Марокко, но всерьёз никогда не рассматривала, так как почему-то казалось это чем-то недосягаемым и даже опасным. Но когда
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В апреле»
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