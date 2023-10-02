В феврале – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «В феврале» в Касабланке на русском языке, цены от €1 180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
На машине
1 отзыв
10 дней
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
14 фев в 14:00
5 апр в 08:00
1 180 за человека
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
На машине
8 дней
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями и увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
1 422 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
На машине
9 дней
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
7 дек в 17:00
22 фев в 17:00
1 790 за человека

Последние отзывы на туры

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    Evgeniia
    2 октября 2023
    Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный,
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    очень вежливый и всегда улыбается. Очень много рассказывал про местные обычаи и традиции. Каждый день завозил в местные места на обед, и каждый день это было новое блюдо. Он всегда позаботится, спросит как дела, не нужно ли чего. У нас в группе заболел один человек и он ночью ездил за лекарствами. Сам тур очень насыщенный! Каждый день это будет новое место и новые впечатления и фотографии. Сахара поражает всех) и даже там в пустыне все было организовано на высшем уровне, с комфортом и развлечениями. Рассказывать можно долго, но лучше попробовать. Поистине рекомендую, это была незабываемая поездка, и я завидую тем людям, у которых она впереди)))

    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В феврале»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
  2. Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
  3. Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Сколько стоит тур в Касабланке в декабре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 1 180 до 1 790. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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