10 дней
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
14 фев в 14:00
5 апр в 08:00
€1 180 за человека
8 дней
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями и увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
€1 422 за человека
9 дней
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
7 дек в 17:00
22 фев в 17:00
€1 790 за человека
Последние отзывы на туры
- EEvgeniia2 октября 2023Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный,
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В феврале»
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