На 10 дней – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «На 10 дней» в Касабланке на русском языке, цены от $990, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
скидка
10%
3 отзыва
10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
24 сен в 12:00
6 окт в 12:00
1799$1 620 за человека
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
На машине
скидка
10%
1 отзыв
10 дней
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
14 фев в 14:00
5 апр в 08:00
1100990 за человека
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
10 дней
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
11 окт в 10:00
25 апр в 08:00
1 390 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
  • E
    Evgeniia
    2 октября 2023
    Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный,
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    очень вежливый и всегда улыбается. Очень много рассказывал про местные обычаи и традиции. Каждый день завозил в местные места на обед, и каждый день это было новое блюдо. Он всегда позаботится, спросит как дела, не нужно ли чего. У нас в группе заболел один человек и он ночью ездил за лекарствами. Сам тур очень насыщенный! Каждый день это будет новое место и новые впечатления и фотографии. Сахара поражает всех) и даже там в пустыне все было организовано на высшем уровне, с комфортом и развлечениями. Рассказывать можно долго, но лучше попробовать. Поистине рекомендую, это была незабываемая поездка, и я завидую тем людям, у которых она впереди)))

    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и
  • А
    Андрей
    31 мая 2023
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для
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    меня было открытием, что можно проводить время и получать впечатления вот так, в стороне от проторенных и захоженных туристических троп. Каждый день был продуман и мы были в восторге от необычного формата отдыха, спасибо!

  • м
    мария
    31 мая 2023
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На 10 дней»

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  3. Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Сколько стоит тур в Касабланке в сентябре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "На 10 дней" можно забронировать 3 тура от 990 до 1 620 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 10 дней, 4 ⭐ отзыва, цены от $990. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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