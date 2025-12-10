7 городов, ночь в Сахаре и солёный бриз: большое путешествие по Марокко
Посетить главные достопримечательности, провести ночь в берберском глэмпинге и отдохнуть у океана
Начало: Касабланка, 19:00
28 фев в 19:00
17 мар в 19:00
158 600 ₽ за человека
Марокканское приключение в мини-группе: 6 городов, ночь в пустыне, Атлантика и места съёмок
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинских шатрах и посетить красильни Феса
Начало: Касабланка, 13:00
10 апр в 13:00
20 апр в 13:00
€1900 за человека
Весенние праздники в Марокко: 6 городов и одна пустыня
Увидеть знаменитые места страны, переночевать среди барханов и познакомиться с травниками Марракеша
Начало: Касабланка, 13:00 (возможно другое время по догово...
16 мар в 13:00
1 мая в 13:00
€2200 за человека
