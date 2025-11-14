Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
14 ноя в 08:00
€1480 за человека
Лето на океане в Марокко
Удивительное Марокко, где прохладный морской бриз соединяется с тенистыми улочками древних городов
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 348 746 ₽ за человека
Восточные сказки, воплощённые в реальности: 1001 впечатление в Марокко с комфортом
Отдохнуть в шатре и хаммаме, покататься на верблюде, узнать, как проходят свадьбы и живут берберы
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
10 сен в 12:00
8 окт в 12:00
€2397 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На море»
Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Касабланке в августе 2025
Сейчас в Касабланке в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 1480 до 348 746. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на море, 9 ⭐ отзывов, цены от €1480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь