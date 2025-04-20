6 дней
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на воздушном шаре, киностудия «Атлас» и ночь в Сахаре
Встретить рассвет и закат в пустыне, погулять по саду Мажорель и отведать местных деликатесов
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия вашего рейса
«Посетите киностудию, где снимали фильмы «Дюна» и «Звёздные войны»»
20 апр в 10:00
€2350 за человека
10 дней
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
«По прибытии в город у вас будет свободное время, а желающие смогут побывать в киностудии «Атлас», где снимались такие фильмы, как «Гладиатор», «Мумия возвращается» и «Лоуренс Аравийский»»
24 мар в 08:00
5 апр в 08:00
165 000₽ за человека
9 дней
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне и путешествие по городам
Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
«Сегодня посетим киностудию «Атлас», где снимали фильмы «Клеопатра» и «Гладиатор», сериалы «Игры Престолов» и «Клон»»
18 апр в 10:00
2 мая в 10:00
€1670 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Киностудии»
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