1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
«Научитесь торговаться так, как это делают местные жители – весело, азартно и с обоюдным удовольствием»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Увидеть главные достопримечательности в компании профессионального гида
«Мы дойдём до восточного базара, где обязательно поторгуемся с продавцами»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
«По пути вы узнаете о символике и прикладном значении товаров на марокканских базарах, о хамелеонах и джиннах, о парфюмерных маслах и отличии берберской амбры от обычной»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям
Начало: По договоренности
«И все время нашего шопинг-тура мы будем рассказывать вам множество интересных и удивительных вещей»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда20 апреля 2024Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
- ИИрина19 апреля 2024Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
- ООльга7 октября 2022спасибо!
- ООльга7 октября 2022Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!
- ННаталья4 июля 2022Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!
- ААнна13 мая 2019Благодарю за удивительную экскурсию по городу Марракеш гида Mohamed, за приятное общение и увлекательные рассказы об истории страны, о правителях и народностях. Шопинг просто невероятный. Спасибо Вам за прекрасный день и яркие впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Шопинг»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июне 2024
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