Н Надежда От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!

И Ирина От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!

О Ольга Марракеш для своих. Тайны старого города спасибо!

О Ольга Марракеш для своих. Тайны старого города Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!

Н Наталья Марракеш для своих. Тайны старого города Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!