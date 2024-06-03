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маршрут, учел все пожелания. Нас было 7 человек и чтобы группе было удобно и всем было слышно, мы располагались не на шумных улицах, а Слиман выбирал тихие и удобные места, где могла расположиться группа для рассказа. Слиман знал короткие пути (это очень важно в условиях лабиринта улиц Марракеша), помогал в приобретение сувениров, показал выгодный обменник, в конце посоветовал и проводил нас до ресторана (вкусно и бюджетно), угостил водой. Слиман рассказал про жизнь и быт простых марокканских жителей, охотно отвечал на все вопросы каждого члена группы, а это непросто. Проработал с полной отдачей все время без перерыва, и даже чуть дольше. Дополнительных денег ни за что не попросил. Вход достопримечательности оплачивали сами, но в очередях благодаря ему не стояли. Мы в Марракеше не первый раз, но благодаря Слиману узнали много нового и интересного, рекомендуем!