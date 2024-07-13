Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Марракеше на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
580 за всё до 4 чел.
Марракеш современный
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Марракеш современный
Погрузитесь в жизнь современного Марракеша: дизайнерские галереи, модные бутики, антикварные магазины и секретные места ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 320 за всё до 4 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Погрузитесь в мир марокканских базаров, где вы научитесь искусству торговли, узнаете тонкости выбора товаров и откроете секреты восточного торга
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
15 авг в 10:00
от 320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илона
    13 июля 2024
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
  • О
    Ольга
    23 октября 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
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    по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

  • Е
    Елена
    18 февраля 2020
    Марракеш современный
    Мы с подругами были на экскурсии в первый же день нашего пребывания в Марракеше, с Мохамедом! Нам все очень понравилось,
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    нас забрали прямо у двери нашего риада и сразу же начался его удивительный рассказ! Мохамед сразу понимает, что нас интересует больше история или покупки и корректирует маршрут, в зависимости от интересов. Он все время был с нами на связи, отвечает на любые вопросы, дал советы, которыми мы с удовольствием воспользовались и сэкономили кучу денег:)), например, где пообедать, как правильно торговаться, где и в какой хамам лучше пойти, с чем туда идти! Благодаря тому, что в первый же день мы гуляли с гидом, мы в дальнейшем ни разу не заблудились! Много много слов благодарности, замечательной команде, организовавшей нам чудесную прогулку!

  • А
    Анна
    13 мая 2019
    Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
    Благодарю за удивительную экскурсию по городу Марракеш гида Mohamed, за приятное общение и увлекательные рассказы об истории страны, о правителях и народностях. Шопинг просто невероятный. Спасибо Вам за прекрасный день и яркие впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
  2. Марракеш современный
  3. Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2024
Сейчас в Марракеше в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 580. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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