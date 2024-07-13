8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
€580 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Марракеш современный
Погрузитесь в жизнь современного Марракеша: дизайнерские галереи, модные бутики, антикварные магазины и секретные места ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Погрузитесь в мир марокканских базаров, где вы научитесь искусству торговли, узнаете тонкости выбора товаров и откроете секреты восточного торга
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
15 авг в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлона13 июля 2024Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
- ССветлана13 апреля 2022Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
- ООльга23 октября 2021Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
- ЕЕлена18 февраля 2020Мы с подругами были на экскурсии в первый же день нашего пребывания в Марракеше, с Мохамедом! Нам все очень понравилось,
- ААнна13 мая 2019Благодарю за удивительную экскурсию по городу Марракеш гида Mohamed, за приятное общение и увлекательные рассказы об истории страны, о правителях и народностях. Шопинг просто невероятный. Спасибо Вам за прекрасный день и яркие впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2024
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