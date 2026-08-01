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Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс

Узнать, как пахнут разные кварталы города, и создать личный аромат
Каждое место имеет своеобразную подпись — запахи, которые сливаются в особый узнаваемый код. Вы изучите Марракеш на мотоцикле, вдыхая ноты розового перца, жасмина, сандала.

Поймёте, как пахнут Медина, Ла-Пальмер, Гелиз, Ивернаж и как город шепчет свои тайны на языке ароматов. В финале вместе с мастером создадите личный парфюм — пряный, тёплый, живой, как сам Марокко.
Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс
Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс
Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс

Описание мастер-класса

Медина — розовый перец

Марракеш называют красным городом. Вы узнаете, откуда появился этот цвет и чем пахли старые кварталы.

Ла-Пальмер — сухие травы

Царство финиковых пальм, высаженных тысячу лет назад для отдыха караванов. Сегодня в оазисе живут шейхи, миллиардеры, художники, мировые знаменитости и витает аромат пустынной роскоши.

Гелиз — жасмин и апельсин

На скрытых улочках увидите колониальный Марракеш 20–40-х годов, архитектуру в стилях модерн и ар-деко и погрузитесь в эпоху Мажореля.

Ивернаж — сандал и ваниль

Район шика и блеска — это модернизм и зелень. Здесь строили первые фешенебельные отели для королевских особ и артистов.

Мастерская ароматов — амбра и мускус

Познакомитесь с натуральными маслами и эссенциями (нероли, амбра, роза, уд, мускус), попробуете 10–12 редких нот. Узнаете, как составляют восточные ароматы и ароматическую пирамиду. Под руководством парфюмера создадите личную мини-композицию и заберёте пробник.

Организационные детали

  • Аренда мотоцикла оплачивается дополнительно. Перед поездкой вы получите шлем. Для безопасности маршрут проходит по спокойным и широким улицам
  • Парфюмерный мастер-класс — по желанию, за доплату. Без него время экскурсии сократится вдвое
  • С вами будут водитель и парфюмер из нашей команды

Дополнительные расходы

Ретромотоцикл с люлькой — €150
Обычный современный мотоцикл — €80
Парфюмерный мастер-класс — €100

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 87 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно
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стилем ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик. Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу вместе со своими коллегами.

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