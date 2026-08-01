Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс

Каждое место имеет своеобразную подпись — запахи, которые сливаются в особый узнаваемый код. Вы изучите Марракеш на мотоцикле, вдыхая ноты розового перца, жасмина, сандала. Поймёте, как пахнут Медина, Ла-Пальмер, Гелиз, Ивернаж и как город шепчет свои тайны на языке ароматов. В финале вместе с мастером создадите личный парфюм — пряный, тёплый, живой, как сам Марокко.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €450 за экскурсию

Описание мастер-класса

Медина — розовый перец

Марракеш называют красным городом. Вы узнаете, откуда появился этот цвет и чем пахли старые кварталы.

Ла-Пальмер — сухие травы

Царство финиковых пальм, высаженных тысячу лет назад для отдыха караванов. Сегодня в оазисе живут шейхи, миллиардеры, художники, мировые знаменитости и витает аромат пустынной роскоши.

Гелиз — жасмин и апельсин

На скрытых улочках увидите колониальный Марракеш 20–40-х годов, архитектуру в стилях модерн и ар-деко и погрузитесь в эпоху Мажореля.

Ивернаж — сандал и ваниль

Район шика и блеска — это модернизм и зелень. Здесь строили первые фешенебельные отели для королевских особ и артистов.

Мастерская ароматов — амбра и мускус

Познакомитесь с натуральными маслами и эссенциями (нероли, амбра, роза, уд, мускус), попробуете 10–12 редких нот. Узнаете, как составляют восточные ароматы и ароматическую пирамиду. Под руководством парфюмера создадите личную мини-композицию и заберёте пробник.

Организационные детали

Аренда мотоцикла оплачивается дополнительно. Перед поездкой вы получите шлем. Для безопасности маршрут проходит по спокойным и широким улицам

Парфюмерный мастер-класс — по желанию, за доплату. Без него время экскурсии сократится вдвое

С вами будут водитель и парфюмер из нашей команды

Дополнительные расходы

Ретромотоцикл с люлькой — €150

Обычный современный мотоцикл — €80

Парфюмерный мастер-класс — €100