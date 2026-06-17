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организация и полная гибкость: Гульнара учла все наши желания.



Мы посетили Марракеш с его колоритной Мединой, затем прекрасный город Эс-Сувейра и вернулись в Касабланку. Гульнара подробно рассказывала об истории, водила по необычным местам и помогала с заселением в отели.



Но главное - это сам человек: невероятно лёгкий, душевный и приятный в общении человек. Искренне влюбили нас в Марокко! Огромное спасибо, всем сердцем рекомендуем! ❤️