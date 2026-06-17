Индивидуальная
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пройти по следам Ив Сен-Лорана, познакомиться с марокканской модой и создать духи
Начало: У входа в сад Мажорель
12 авг в 13:00
13 авг в 12:00
от €450 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс
Узнать, как пахнут разные кварталы города, и создать личный аромат
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €450 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)
Создать колье с берберским кулоном и прикоснуться к традиционным символам Марокко
Начало: Район Гелиз
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в машине с кондиционером, отличная
+2
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Всего 1 отзыв в Марракеше в категории "Мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2026
Сейчас в Марракеше в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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