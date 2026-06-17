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Интересные программы мастер-классы Марракеша

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Марракеше на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пройти по следам Ив Сен-Лорана, познакомиться с марокканской модой и создать духи
Начало: У входа в сад Мажорель
12 авг в 13:00
13 авг в 12:00
от €450 за человека
Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс
На мотоцикле
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс
Узнать, как пахнут разные кварталы города, и создать личный аромат
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €450 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)
Создать колье с берберским кулоном и прикоснуться к традиционным символам Марокко
Начало: Район Гелиз
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в машине с кондиционером, отличная
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организация и полная гибкость: Гульнара учла все наши желания.

Мы посетили Марракеш с его колоритной Мединой, затем прекрасный город Эс-Сувейра и вернулись в Касабланку. Гульнара подробно рассказывала об истории, водила по необычным местам и помогала с заселением в отели.

Но главное - это сам человек: невероятно лёгкий, душевный и приятный в общении человек. Искренне влюбили нас в Марокко! Огромное спасибо, всем сердцем рекомендуем! ❤️

Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в+2
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в
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Всего 1 отзыв в Марракеше в категории "Мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс;
  2. Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс;
  3. Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке).
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Джамаа-эль-Фна;
  2. Берберский рынок;
  3. Медресе Бен Юсуфа;
  4. Мечеть Аль-Кутубия;
  5. Музей Ива Сен-Лорана;
  6. Сад «Мажорель»;
  7. Старый город;
  8. Вилла Жака Мажореля;
  9. Дворец Бахия.
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2026
Сейчас в Марракеше в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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