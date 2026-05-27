Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс

Пройти по следам Ив Сен-Лорана, познакомиться с марокканской модой и создать духи
Марокко раскрывается через цвета, запахи, фактуры — станьте соавтором этой истории! Вы побываете там, где обрёл музу великий кутюрье, и, возможно, сами вдохновитесь фирменным «синим Мажорелем».

Поймёте, как современные дизайнеры переосмысливают старинные узоры и какая символика заложена в духах и маслах. А также соберёте собственный букет ароматов для личного парфюма.
Описание мастер-класса

Сад Мажорель

Погуляем по оазису с экзотическими растениями и бамбуковыми аллеями. Его визитная карточка — яркий декор цвета «синий Мажорель». Это место вдохновляло Ив Сен-Лорана и сегодня манит эстетикой и стилем.

Медина

Попетляем по узким улочкам с резными дверями и фонтанами. Здесь — душа Марокко: укромные риады, пышные сады, фотогеничные кафе. Дизайнерские магазины знакомят с современной модой — представлены кафтаны, платья, аксессуары и украшения ручной работы. А на базарах (сук) торгуют текстилем, маслами, ремесленными изделиями, специями.

Музей духов

Посетим царство запахов. Здесь собраны картины, вдохновлённые ароматами и цветами Марокко, и старинные флаконы — некоторым больше века! Обсудим легенды, символику и связь с культурой, погрузимся в историю духов и масел, поговорим о редких ингредиентах — нероли и амбре.

Парфюмерный мастер-класс

С помощью специалиста вы создадите собственный аромат — соберёте композицию и подпишете флакон своим именем. Это будет особенный сувенир!

Организационные детали

  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в сад Мажорель — €17
  • Билет в сад Мажорель + берберский музей + музей YSL — €34
  • Билет в секретный сад — €10
  • Вход в Музей духов — €5
  • Парфюмерный мастер-класс — €60-90
  • Обед — €20
  • Кофе — €2-3
  • Такси — €3-5

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в сад Мажорель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно
читать дальшеуменьшить

стилем ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик. Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу вместе со своими коллегами.

