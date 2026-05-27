Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс

Марокко раскрывается через цвета, запахи, фактуры — станьте соавтором этой истории! Вы побываете там, где обрёл музу великий кутюрье, и, возможно, сами вдохновитесь фирменным «синим Мажорелем». Поймёте, как современные дизайнеры переосмысливают старинные узоры и какая символика заложена в духах и маслах. А также соберёте собственный букет ароматов для личного парфюма.

Описание мастер-класса

Сад Мажорель

Погуляем по оазису с экзотическими растениями и бамбуковыми аллеями. Его визитная карточка — яркий декор цвета «синий Мажорель». Это место вдохновляло Ив Сен-Лорана и сегодня манит эстетикой и стилем.

Медина

Попетляем по узким улочкам с резными дверями и фонтанами. Здесь — душа Марокко: укромные риады, пышные сады, фотогеничные кафе. Дизайнерские магазины знакомят с современной модой — представлены кафтаны, платья, аксессуары и украшения ручной работы. А на базарах (сук) торгуют текстилем, маслами, ремесленными изделиями, специями.

Музей духов

Посетим царство запахов. Здесь собраны картины, вдохновлённые ароматами и цветами Марокко, и старинные флаконы — некоторым больше века! Обсудим легенды, символику и связь с культурой, погрузимся в историю духов и масел, поговорим о редких ингредиентах — нероли и амбре.

Парфюмерный мастер-класс

С помощью специалиста вы создадите собственный аромат — соберёте композицию и подпишете флакон своим именем. Это будет особенный сувенир!

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы