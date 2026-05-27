Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пройти по следам Ив Сен-Лорана, познакомиться с марокканской модой и создать духи
Марокко раскрывается через цвета, запахи, фактуры — станьте соавтором этой истории! Вы побываете там, где обрёл музу великий кутюрье, и, возможно, сами вдохновитесь фирменным «синим Мажорелем».
Поймёте, как современные дизайнеры переосмысливают старинные узоры и какая символика заложена в духах и маслах. А также соберёте собственный букет ароматов для личного парфюма.
Описание мастер-класса
Сад Мажорель
Погуляем по оазису с экзотическими растениями и бамбуковыми аллеями. Его визитная карточка — яркий декор цвета «синий Мажорель». Это место вдохновляло Ив Сен-Лорана и сегодня манит эстетикой и стилем.
Медина
Попетляем по узким улочкам с резными дверями и фонтанами. Здесь — душа Марокко: укромные риады, пышные сады, фотогеничные кафе. Дизайнерские магазины знакомят с современной модой — представлены кафтаны, платья, аксессуары и украшения ручной работы. А на базарах (сук) торгуют текстилем, маслами, ремесленными изделиями, специями.
Музей духов
Посетим царство запахов. Здесь собраны картины, вдохновлённые ароматами и цветами Марокко, и старинные флаконы — некоторым больше века! Обсудим легенды, символику и связь с культурой, погрузимся в историю духов и масел, поговорим о редких ингредиентах — нероли и амбре.
Парфюмерный мастер-класс
С помощью специалиста вы создадите собственный аромат — соберёте композицию и подпишете флакон своим именем. Это будет особенный сувенир!
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в сад Мажорель — €17
Билет в сад Мажорель + берберский музей + музей YSL — €34
Билет в секретный сад — €10
Вход в Музей духов — €5
Парфюмерный мастер-класс — €60-90
Обед — €20
Кофе — €2-3
Такси — €3-5
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в сад Мажорель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно читать дальшеуменьшить
стилем ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик.
Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки.
Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу вместе со своими коллегами.
Входит в следующие категории Марракеша
Похожие экскурсии на «Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс»