Омар Ж. проводит ещё 4 экскурсии

1 день — осмотр достопримечательностей 🏛️ Марракеша

начало экскурсии 🧭 в 9. 00 или 10. 00

с 9. 00 до 13. 00 осмотр мечети (Кутубия), дворца (Бахия), музея (дар Си Саид)

13ч00- 14ч30: Обед в ресторанe по выбору.

с15. 00- 19. 30 отдых в отеле

С 19. 30- 24. 30 шоу в " Chez ALI ", ужин

2 день осмотр достопримечательностей Марракеша

Начало (по вашему желанию) в 9 или 10 утра.

С 9. ОО -13. 00 продолжение экскурсии, посещение сада Мажорелл, владельцем которого был дизайнера Ив Сан Лоран; медресе Бен ЮсеФ

С 13. 30–14;30 обед

С 15. 00- 19. 30 отдых в отеле, в течении этого времени посетить марокканский хамам.

с 19. 30 посещение площади Жамаа элфна, сук, ужин там же, ресторан под открытым небом.

3 день осмотр окрестностей Марракеша (поездка в Атласные горы ⛰️, посещение берберского селения)

выезд в 9. 00. Весь день вы проведете в горах. Чтобы добраться до берберской деревни, вам нужно будет проделать весь этот путь верхом на мулах. Здесь вас встретят, предложат чай или обед, приготовленный в мароканских традициях с экологически чистых продуктов. Вы увидете, как живут берберы, коренное население Марокко.

4 день поездка и экскурсия ⛳ в Эссувейре

выезд в 9. 00

В Эссувейре экскурсионная программа, обед, можно покататься на квадроциклах. На обратном пути можно остановится в кооперативе, где изготавливают продукцию из аргонового масла и посмотреть этот процесс.

5 осмотр водопад Узуд,

6 город 🏙️ Урзазат и Касба Аит Бен Хадду

это место было фоном многих исторических фильмов, например " Гладиатор».