SNURK проводит ещё 5 экскурсий

Марокко — страна богатейшей истории 📖 и культуры, уникальной природы и удивительных традиций. Но ведь это еще и огромный — яркий, красочный, шумный, разноголосый — базар, на котором найти можно все сокровища мира от инкрустированных перламутром шкатулок, украшенных верблюжьей костью кубков для вина, расшитых кафтанов, африканских масок, украшений, специй, сладостей, трубок для курения кифа и до хамелеонов, скорпионов, счастья — да-да, и его запросто -купить здесь можно — или современной дизайнерской одежды и обуви.

Недюжинной силой воли надо обладать, чтобы удержаться и не накупить в Марокко пару чемоданов очень нужных в хозяйстве вещей😃. Для дизайнера же и вовсе — это настоящий рай! И вот тут многие сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Как понять, действительно ли перед вами вещь ценная, антикварная или это подделка? Как определить, разумную ли цену запросил продавец? И как следует торговаться, чтобы и денег лишних не заплатить, и продавца не обидеть? А где найти лучших ювелиров и дизайнеров, чью одежду сейчас носят модники всей Европы? Как выбрать правильный ковер? А лучшее аргановое масло? А где искать предметы современного искусства или дизайнерскую мебель?

Вот мы и придумали эту экскурсию ⛳, чтобы не тратить вам время на поиски и попытки разобраться в «ценовой политике» торговцев. Чего бы вы ни захотели, мы покажем вам лучшее из того, что может предложить Марракеш, и за разумную цену. Для этого иногда достаточно лишь чуть свернуть в сторону с проторенной туристами дороги.

Но не только! Мы расскажем вам о древних традициях торговли, откуда они взялись и чем объясняются. И это, уверяем вас, увлекательнее любого детектива! Расскажем и о том, как торговаться правильно — так, чтобы разошлись вы довольные друг другом и долго еще потом с удовольствием вспоминали и рассказывали всем знакомым об этом вашем опыте. Ведь торг в Марокко — это перформанс, спектакль, высокое искусство. А можем даже и устроить мастер-класс в этом нелегком деле — и это не будет грозить вам материальными потерями, зато удовольствие принесет немалое. А не захотите торговаться, мы это сделаем за вас.

И все время нашего шопинг-тура мы будем рассказывать вам множество интересных и удивительных вещей. В чем функция тех или иных украшений? Практически у каждого из них есть сугубо прагматический смысл. Как хамелеон может помочь в личной жизни? Что такое «королевский» ковер? Как нам могут помещать джинны? Что такое амбра и чем берберская амбра от нее отличается? А как пахнут пачули? И многое-многое другое.

И, конечно, в случае, если вы покупаете ценные и габаритные вещи, чтобы все документы и доставку надлежащим образом оформили. А вам останется только получать удовольствие!

Что покупать в Марокко: