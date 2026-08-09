SNURK проводит ещё 5 экскурсий

Марокко — страна богатейшей истории и культуры, уникальной природы и удивительных традиций.
Но ведь это еще и огромный, яркий, красочный, шумный, разноголосый базар, на котором можно найти все сокровища мира — от инкрустированных перламутром шкатулок, украшенных верблюжьей костью кубков для вина, расшитых кафтанов, африканских масок, украшений, специй, сладостей, трубок для курения кифа, до хамелеонов, скорпионов, современной дизайнерской одежды и обуви.
Но ведь это еще и огромный, яркий, красочный, шумный, разноголосый базар, на котором можно найти все сокровища мира — от инкрустированных перламутром шкатулок, украшенных верблюжьей костью кубков для вина, расшитых кафтанов, африканских масок, украшений, специй, сладостей, трубок для курения кифа, до хамелеонов, скорпионов, современной дизайнерской одежды и обуви.
Описание экскурсииНедюжинной силой воли надо обладать, чтобы удержаться и не накупить в Марокко пару чемоданов очень нужных в хозяйстве вещей! Для дизайнера же и вовсе — это настоящий рай! И вот тут многие сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Как понять, действительно ли перед вами вещь ценная, антикварная или это подделка? Как определить, разумную ли цену запросил продавец? И как следует торговаться, чтобы и денег лишних не заплатить, и продавца не обидеть? А где найти лучших ювелиров и дизайнеров, чью одежду сейчас носят модники всей Европы? Как выбрать правильный ковер? А лучшее аргановое масло? А где искать предметы современного искусства или дизайнерскую мебель? Вот мы и придумали эту экскурсию, чтобы не тратить вам время на поиски и попытки разобраться в «ценовой политике» торговцев. Чего бы вы ни захотели, мы покажем вам лучшее из того, что может предложить Марракеш, и за разумную цену. Для этого иногда достаточно лишь чуть свернуть в сторону с проторенной туристами дороги. Но не только! Мы расскажем вам о древних традициях торговли, откуда они взялись и чем объясняются. И это, уверяем вас, увлекательнее любого детектива! Расскажем и о том, как торговаться правильно — так, чтобы разошлись вы довольные друг другом и долго еще потом с удовольствием вспоминали и рассказывали всем знакомым об этом вашем опыте. Ведь торг в Марокко — это перформанс, спектакль, высокое искусство. А можем даже и устроить мастер-класс в этом нелегком деле — и это не будет грозить вам материальными потерями, зато удовольствие принесет немалое. А не захотите торговаться, мы это сделаем за вас. И все время нашего шопинг-тура мы будем рассказывать вам множество интересных и удивительных вещей. В чем функция тех или иных украшений? Практически у каждого из них есть сугубо прагматический смысл. Как хамелеон может помочь в личной жизни? Что такое «королевский» ковер? Как нам могут помещать джинны? Что такое амбра и чем берберская амбра от нее отличается? А как пахнут пачули? И многое-многое другое. И, конечно, в случае, если вы покупаете ценные и габаритные вещи, мы проследим, чтобы все документы и доставку надлежащим образом оформили. А вам останется только получать удовольствие! Что можно купить в Марокко:
- антиквариат • ковры • изделия из кожи, меди, дерева • керамику • разнообразные органические масла и парфюм • специи • дизайнерскую одежду, обувь, аксессуары, мебель • предметы современного искусства • ювелирные изделия • светильники Важная информация:.
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени;
- Сообщите нам о том, что вы хотели бы купить. В зависимости от этого мы построим для вас наиболее подходящий маршрут.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
- Сообщите нам о том, что вы хотели бы купить. В зависимости от этого мы построим для вас наиболее подходящий маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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