Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое €150 за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа 64 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Марракеш для своих. Тайны старого города Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней Начало: По договоренности «современные районы городаИ выпить кофе в шикарном отеле La Mamounia, где регулярно останавливался Черчилль» от €320 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 15 чел. Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям Начало: По договоренности Расписание: По договоренности €350 за всё до 15 чел. Другие экскурсии Марракеша

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Марракеша, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026