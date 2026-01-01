Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
Завтра в 09:30
20 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
современные районы города. И выпить кофе в шикарном отеле La Mamounia, где регулярно останавливался Черчилль
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€350 за всё до 15 чел.
