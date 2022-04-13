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нас забрали прямо у двери нашего риада и сразу же начался его удивительный рассказ! Мохамед сразу понимает, что нас интересует больше история или покупки и корректирует маршрут, в зависимости от интересов. Он все время был с нами на связи, отвечает на любые вопросы, дал советы, которыми мы с удовольствием воспользовались и сэкономили кучу денег:)), например, где пообедать, как правильно торговаться, где и в какой хамам лучше пойти, с чем туда идти! Благодаря тому, что в первый же день мы гуляли с гидом, мы в дальнейшем ни разу не заблудились! Много много слов благодарности, замечательной команде, организовавшей нам чудесную прогулку!