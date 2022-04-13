1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
«Сейчас здесь этнографический музей, и это огромное удовольствие — разглядывать невиданные предметы быта и пытаться угадать их предназначение»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
€580 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш современный
Понять, как уживаются передовые тенденции с традиционным укладом и верой в джиннов
Начало: По договоренности
«В программу также можно включить посещение сада Мажореля, музей Ива Сен-Лорана, музей современного искусства MACMA, музей современного искусства Африки и музей воды»
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 апреля 2022Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
- ООльга23 октября 2021Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
- ААнтонина28 июля 2021У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики. Мы взяли экскурсии сразу в первые дни
- ЕЕлена18 февраля 2020Мы с подругами были на экскурсии в первый же день нашего пребывания в Марракеше, с Мохамедом! Нам все очень понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июне 2024
Сейчас в Марракеше в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 580. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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