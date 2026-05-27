Эта поездка — идеальное сочетание природы, культуры и щепотки приключений. Вы не просто посмотрите на Марокко — вы почувствуете его душу. Посетите традиционный дом, познакомитесь с хозяевами, попробуете домашний тажин, пройдёте по живописным тропам и ощутите неспешный ритм жизни Атласских гор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €300 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Марракеша. Вы отправитесь в живописную долину Урика. Сначала дорога пройдёт по равнинам, а затем плавно поднимется в горы.

По пути — остановка в берберском доме (~5 минут). Вы познакомитесь с укладом местной жизни.

10:30 — прибытие в деревню Сетти-Фатьма

11:00 — подъём к семи водопадам. Вы пройдёте горными тропами, отдохнёте в прохладе и сделаете фотографии среди природных пейзажей.

12:00 — обед у реки. Вас будет ждать тажин с мясом и овощами, приготовленный в традиционной

посуде.

13:00–14:00 — дорога в Марракеш

Организационные детали