Эта поездка — идеальное сочетание природы, культуры и щепотки приключений. Вы не просто посмотрите на Марокко — вы почувствуете его душу.
Посетите традиционный дом, познакомитесь с хозяевами, попробуете домашний тажин, пройдёте по живописным тропам и ощутите неспешный ритм жизни Атласских гор.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Марракеша. Вы отправитесь в живописную долину Урика. Сначала дорога пройдёт по равнинам, а затем плавно поднимется в горы.
По пути — остановка в берберском доме (~5 минут). Вы познакомитесь с укладом местной жизни.
10:30 — прибытие в деревню Сетти-Фатьма
11:00 — подъём к семи водопадам. Вы пройдёте горными тропами, отдохнёте в прохладе и сделаете фотографии среди природных пейзажей.
12:00 — обед у реки. Вас будет ждать тажин с мясом и овощами, приготовленный в традиционной
посуде.
13:00–14:00 — дорога в Марракеш
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mercedes Vito или Renault
- Дополнительно оплачивается обед — около €12 за чел.
- Экскурсия подходит для путешественников со средней физической активностью. Детям до 10 лет и пожилым людям может быть тяжело подниматься в гору
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Слиман — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 850 туристов
Я родился и вырос в Марракеше, но глубоко связан с Россией. Я женат на русской девушке, жил и работал в Москве 16 лет, закончил Московский государственный университет печати. С радостью покажу вам мой родной город и расскажу о местной истории, традициях и культуре. До скорой встречи в Марракеше!
