Индивидуальный тур в Сахару из любого города Марокко
Встретить рассвет и закат среди барханов, прокатиться на верблюдах и посетить знаменитую киностудию
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
€3091 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой
Начало: Марракеш, утро. Водитель с гидом заберут вас из от...
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
€1826 за всё до 6 чел.
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
€3609 за всё до 2 чел.
