9 дней
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ...
18 янв в 02:10
1 мар в 08:00
€1132 за человека
3 дня
Индивидуальный тур в Сахару из любого города Марокко
Встретить рассвет и закат среди барханов, прокатиться на верблюдах и посетить знаменитую киностудию
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
28 дек в 07:00
29 дек в 08:00
€3091 за всё до 2 чел.
3 дня
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой
Начало: Марракеш, утро. Водитель с гидом заберут вас из от...
Завтра в 08:00
28 дек в 08:00
€1826 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На 8 Марта»
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