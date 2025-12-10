Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
13 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€577 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€155 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
12 дек в 12:30
13 дек в 10:00
€450 за всё до 4 чел.
