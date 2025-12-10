Найдено 3 экскурсии в категории « Ботанический сад Памплемус » в Порт-Луи на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Порт-Луи и Северный Маврикий Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели Начало: У вашего отеля €577 за всё до 5 чел. На микроавтобусе 5 часов 2 отзыва Групповая до 15 чел. Гостеприимный Маврикий Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности Начало: На набережной Каудан Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 €155 за человека На машине 8 часов 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день Начало: По договорённости €450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Порт-Луи

