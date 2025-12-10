Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
14 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
18 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
