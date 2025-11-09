Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
6 янв в 17:00
7 янв в 09:00
€577 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
9 янв в 10:00
12 янв в 10:00
€155 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ локаций Маврикия: путешествие по северу острова
Увидеть гигантские кувшинки, старинную цитадель и самую фотогеничную часовню на берегу океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 ноября 2025Благодарим за незабываемые покорения просторов Маврикия. Столица Маврикия очень далека от мировых столиц, но благодаря нашему гиду Маше, мы многое
- ЮЮлия27 июля 2025Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
- ЕЕвгений23 апреля 2025Прекрасная,насыщенная и отлично организованная экскурсия. Идеальный тайминг. Анна - очень профессиональный гид! Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
- SSvetlana1 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и
- ААлександра14 марта 2025У нас была прекрасная экскурсия в сопровождении замечательного гида и душевного человека Анны Исак. Мы были вместе с нашим 6-летним
- ДДенис9 февраля 2025Благодарим за интересную экскурсию, содержательный рассказ, очень хорошо построенный маршрут! Все было спланировано, показано и рассказано на отлично!
- ООльга11 января 2025Хорошая экскурсия для знакомства с северной частью острова Маврикий. Побывали в усадьбе колонизатора, в столице Порт-Луи и на сахарном заводе.
Несмотря
- ММарина8 января 2025Спасибо Анне за интересную и познавательную экскурсию! Анна-кладезь исторических знаний! Благодарим!
- ДДенис1 января 2025Отличная экскурсия северного берега с экскурсоводом который ответит на все ваши вопросы и учтет все пожелания!
- ООльга23 августа 2024Замечательная экскурсия!!! Анна большой профессионал и просто приятный в общении человек. Увлекательная история Маврикия, неповторимая самобытность этого островного государства, уникальные места, новые вкусовые ощущения - всё это вас ждёт в путешествии с Анной!
