вниманием к деталям. Особая благодарность за то, что Анна учла наши желания и скорректировала маршрут и показала нам все основные туристические места и наша экскурсия получилась очень информативной и увлекательной. Также хочется отметить высокий профессионализм гида, глубокое знание материала и искренняя любовь к Маврикию.

После такой экскурсии остаются не только знания, но и приятные эмоции. Рекомендую всем, кто хочет не просто «посмотреть», а действительно прочувствовать атмосферу данного острова, экскурсию с Анной.