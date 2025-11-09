Мои заказы

Набережная Каудан – экскурсии в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Каудан» в Порт-Луи на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Порт-Луи и Северный Маврикий
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
6 янв в 17:00
7 янв в 09:00
€577 за всё до 5 чел.
Гостеприимный Маврикий
На микроавтобусе
5 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
9 янв в 10:00
12 янв в 10:00
€155 за человека
Топ локаций Маврикия: путешествие по северу острова
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ локаций Маврикия: путешествие по северу острова
Увидеть гигантские кувшинки, старинную цитадель и самую фотогеничную часовню на берегу океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€174 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Гостеприимный Маврикий
    Благодарим за незабываемые покорения просторов Маврикия. Столица Маврикия очень далека от мировых столиц, но благодаря нашему гиду Маше, мы многое
    читать дальше

    узнали, увидели и познали. Великолепие ботанического сада просто восхищает, своим величием и красотой. Вид с цитадели завораживающий, рынок пестрит буйством красок и фруктов. Ананас с перцем превзошел все наши ожидания 😁 ❤️❤️❤️

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Гостеприимный Маврикий
    Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
    читать дальше

    острова. Прогулялись по центру Порт-луи, посмотрели на город с смотровой площадки, прошлись по шумному аутентичному рынку, была возможность попробовать местный стрит фуд в проверенных местах. Дарья профессионал своего дела, весь день мы с увлечением слушали и получали ответы на любые вопросы, от истории острова до советов для хорошего отдыха и рекомендации ресторанов. Ботанический сад очень понравился, как и сахарная фабрика. Дарья очень внимательна, учитывала все наши пожелания и интересы, нам понравилось!

  • Е
    Евгений
    23 апреля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Прекрасная,насыщенная и отлично организованная экскурсия. Идеальный тайминг. Анна - очень профессиональный гид! Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
  • S
    Svetlana
    1 апреля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и
    читать дальше

    вниманием к деталям. Особая благодарность за то, что Анна учла наши желания и скорректировала маршрут и показала нам все основные туристические места и наша экскурсия получилась очень информативной и увлекательной. Также хочется отметить высокий профессионализм гида, глубокое знание материала и искренняя любовь к Маврикию.
    После такой экскурсии остаются не только знания, но и приятные эмоции. Рекомендую всем, кто хочет не просто «посмотреть», а действительно прочувствовать атмосферу данного острова, экскурсию с Анной.

  • А
    Александра
    14 марта 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    У нас была прекрасная экскурсия в сопровождении замечательного гида и душевного человека Анны Исак. Мы были вместе с нашим 6-летним
    читать дальше

    сыном, для которого длительная экскурсия могла быть утомительной. Но умение Анны заинтересовать и увлечь ребенка сказочным путешествием по Северу Маврикия было поистине восхитительным! День пролетел незаметно. Мы получили огромное удовольствие от общения с Анной и от ее экскурсии. Любовь к острову, к ее культуре и истории чувствовалась в каждом слове, и Анна смогла передать нам свои ощущения и вдохновила нас на поездку на Маврикий в следующем году.

  • Д
    Денис
    9 февраля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Благодарим за интересную экскурсию, содержательный рассказ, очень хорошо построенный маршрут! Все было спланировано, показано и рассказано на отлично!
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Хорошая экскурсия для знакомства с северной частью острова Маврикий. Побывали в усадьбе колонизатора, в столице Порт-Луи и на сахарном заводе.
    Несмотря
    читать дальше

    на то что остров маленький, большая часть экскурсии уходит на дорогу между локациями, этого мы не знали, и это стоит учитывать при планировании времяпровождения на острове.
    Немного не хватило времени в столице, поэтому вернулись туда самостоятельно перед отъездом, чтобы погулять по колоритному центру.
    Очень понравилось в ботаническом парке, невероятное количество деревьев и зелени. Хотелось фотографироваться с каждым деревом.
    На сахарном заводе пробовали разные виды сахара и рома.
    Экскурсию и гида советуем.

    Хорошая экскурсия для знакомства с северной частью острова Маврикий. Побывали в усадьбе колонизатора, в столице Порт-Луи и на сахарном заводе
  • М
    Марина
    8 января 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Спасибо Анне за интересную и познавательную экскурсию! Анна-кладезь исторических знаний! Благодарим!
  • Д
    Денис
    1 января 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Отличная экскурсия северного берега с экскурсоводом который ответит на все ваши вопросы и учтет все пожелания!
  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Замечательная экскурсия!!! Анна большой профессионал и просто приятный в общении человек. Увлекательная история Маврикия, неповторимая самобытность этого островного государства, уникальные места, новые вкусовые ощущения - всё это вас ждёт в путешествии с Анной!

