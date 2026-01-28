Мои заказы

Парк «Ла Ваниль» – экскурсии в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Ла Ваниль»» в Порт-Луи на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
8 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
23 фев в 15:00
27 фев в 18:00
€450 за всё до 5 чел.
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
На машине
7 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
Природный лавовый мост, статуи богов, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
6 мар в 09:00
11 мар в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий (из Порт-Луи)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий (из Порт-Луи)
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
24 фев в 09:00
1 мар в 09:00
€385 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    28 января 2026
    Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
    Сегодня ездили на экскурсию с гидом Анной по югу Маврикия. Потрясающая экскурсия, великолепный гид. Мы были в полном восторге. Анна
    прекрасный гид, отлично знает остров, мы слушали ее не моргая, и наверное даже не дыша.
    Анну хочется только рекомендовать дальше, и я считаю что лучше гида на острове просто не найдёшь. На ее экскурсии хочется возвращаться 🙂

  • С
    Светлана
    27 января 2026
    Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
    Экскурсия очень понравилась! Очень рекомендую! Анна показала места, от красоты которых дух захватывало. По-настоящему влюбились в Маврикий после экскурсии)) Анна очень приятная в общении, делает классные фото. Много интересного узнали об острове. Спасибо большое!
    Экскурсия очень понравилась! Очень рекомендую! Анна показала места, от красоты которых дух захватывало. По-настоящему влюбились в Маврикий после экскурсии)) Анна очень приятная в общении, делает классные фото. Много интересного узнали об острове. Спасибо большое!
  • В
    Виктория
    15 января 2026
    Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
    Благодарю Анну за ее профессионализм и творческий подход к экскурсии. Увидеть Мавкрикий её глазами просто невероятно! Она прекрасно знает историю,
    локации, лучшие места для фото. Всё прекрасно организовано, безопасно и надежно. С теплотой и душевной радостью вспоминаю эту экскурсию.
    Вернусь ли на Маврикий? ДА. Продолжу знакомство с островом вместе с Анной, у нее огромный клад достопримечательностей, к которому хочется прикоснуться.

    Благодарю Анну за ее профессионализм и творческий подход к экскурсии. Увидеть Мавкрикий её глазами просто невероятно! Она прекрасно знает историю, локации, лучшие места для фото. Всё прекрасно организовано, безопасно и надежно. С теплотой и душевной радостью вспоминаю эту экскурсию.
    Вернусь ли на Маврикий? ДА. Продолжу знакомство с островом вместе с Анной, у нее огромный клад достопримечательностей, к которому хочется прикоснуться.
  • Е
    Елена
    10 января 2026
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Спасибо Даше за прекрасную экскурсию! Очень много интересной информации о Маврикии, на все вопросы — подробные ответы. Когда мы сказали,
    что семицветные пески Шамарель хотим посмотреть самостоятельно, Даша сразу перестроила маршрут и предложила отличный вариант. Даша отлично водит и уверенно ездит по острову без навигатора — с ней очень спокойно. На Гри‑Гри в конце нас ждал приятный сюрприз — было неожиданно и очень мило. И отдельный плюс: Даша не только подсказала, где действительно стоит поесть на острове, но и помогла забронировать места в ресторанах. Однозначно рекомендуем!

  • О
    Ольга
    3 января 2026
    Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
    Анна - великолепный гид, со знанием своего дела. Экскурсия очень информативная, интересная, с потрясающими локациями. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле,
    были предложены прохладительные напитки. После экскурсии получили подарки 🥰, на следующий день видео ролик и многочисленные фото, что было очень приятно и неожиданно. Было превосходно 🙌

  • Е
    Екатерина
    1 января 2026
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Отличная экскурсия! Возможность познакомиться с особенностями южной части острова. Дарья - прекрасный гид, замечательный водитель и интересный человек! Было приятно и познавательно провести вместе целый день.
    Отличная экскурсия! Возможность познакомиться с особенностями южной части острова. Дарья - прекрасный гид, замечательный водитель и интересный человек! Было приятно и познавательно провести вместе целый день.
  • Н
    Наталья
    17 декабря 2025
    Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
    Добрый день! Анна потрясающий гид! Все соответствовало описанию и даже намного лучше, невероятные места и локации, безумно довольно экскурсией, подсказывала по разным вопросам, день был потрясающий! Огромное спасибо за такое невероятное приключение! 💕💕💕🌸
    Добрый день! Анна потрясающий гид! Все соответствовало описанию и даже намного лучше, невероятные места и локации, безумно довольно экскурсией, подсказывала по разным вопросам, день был потрясающий! Огромное спасибо за такое невероятное приключение! 💕💕💕🌸
  • М
    Марианна
    13 декабря 2025
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Огромное спасибо, Дашеньке за информационно душевный день! Обчшстельно вернемся к Вам 🙏
  • D
    Daria
    8 декабря 2025
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Много где были до этого, но Маврикий нас покорил. И все это благодаря Даше. Она отлично владеет информацией, очень интересный
    рассказчик с огромным опытом жизни на Маврикии. Расскажет все особенности, ответит на вопросы про культуру, историю и жизнь. Комфортный темп, при этом очень много мест и очень насыщенно. Будем рекомендовать всем посмотреть Маврикий с Дашей

  • Н
    Наталия
    6 декабря 2025
    Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
    Хотим выражить огромную благодарность Анечке за очень красивую и интересную экскурсию. Это даже не экскурсия, а мини путешествие по острову
    Маврикий. Нас было 4 человека, две семейные пары. Аня показала нам самые красивые места острова. Сделала нам красивые фотографии. Некоторые локации очень необычные и там совсем нет других туристов… только мы))
    С удовольствием порекомендую ее друзьям и знакомым и всем пользователям Трипстера.
    Особенно понравилось, то что Аня с большой любовью относится к гостям и старается показать и рассказать как можно больше. СПАСИБО!!! До новых встреч!

    Хотим выражить огромную благодарность Анечке за очень красивую и интересную экскурсию. Это даже не экскурсия, а мини путешествие по острову Маврикий. Нас было 4 человека, две семейные пары. Аня показала нам самые красивые места острова. Сделала нам красивые фотографии. Некоторые локации очень необычные и там совсем нет других туристов… только мы))
    С удовольствием порекомендую ее друзьям и знакомым и всем пользователям Трипстера.
    Особенно понравилось, то что Аня с большой любовью относится к гостям и старается показать и рассказать как можно больше. СПАСИБО!!! До новых встреч!

