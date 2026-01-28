Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
23 фев в 15:00
27 фев в 18:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
Природный лавовый мост, статуи богов, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
6 мар в 09:00
11 мар в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий (из Порт-Луи)
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
24 фев в 09:00
1 мар в 09:00
€385 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав28 января 2026Сегодня ездили на экскурсию с гидом Анной по югу Маврикия. Потрясающая экскурсия, великолепный гид. Мы были в полном восторге. Анна
- ССветлана27 января 2026Экскурсия очень понравилась! Очень рекомендую! Анна показала места, от красоты которых дух захватывало. По-настоящему влюбились в Маврикий после экскурсии)) Анна очень приятная в общении, делает классные фото. Много интересного узнали об острове. Спасибо большое!
- ВВиктория15 января 2026Благодарю Анну за ее профессионализм и творческий подход к экскурсии. Увидеть Мавкрикий её глазами просто невероятно! Она прекрасно знает историю,
- ЕЕлена10 января 2026Спасибо Даше за прекрасную экскурсию! Очень много интересной информации о Маврикии, на все вопросы — подробные ответы. Когда мы сказали,
- ООльга3 января 2026Анна - великолепный гид, со знанием своего дела. Экскурсия очень информативная, интересная, с потрясающими локациями. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле,
- ЕЕкатерина1 января 2026Отличная экскурсия! Возможность познакомиться с особенностями южной части острова. Дарья - прекрасный гид, замечательный водитель и интересный человек! Было приятно и познавательно провести вместе целый день.
- ННаталья17 декабря 2025Добрый день! Анна потрясающий гид! Все соответствовало описанию и даже намного лучше, невероятные места и локации, безумно довольно экскурсией, подсказывала по разным вопросам, день был потрясающий! Огромное спасибо за такое невероятное приключение! 💕💕💕🌸
- ММарианна13 декабря 2025Огромное спасибо, Дашеньке за информационно душевный день! Обчшстельно вернемся к Вам 🙏
- DDaria8 декабря 2025Много где были до этого, но Маврикий нас покорил. И все это благодаря Даше. Она отлично владеет информацией, очень интересный
- ННаталия6 декабря 2025Хотим выражить огромную благодарность Анечке за очень красивую и интересную экскурсию. Это даже не экскурсия, а мини путешествие по острову
