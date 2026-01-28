читать дальше

Маврикий. Нас было 4 человека, две семейные пары. Аня показала нам самые красивые места острова. Сделала нам красивые фотографии. Некоторые локации очень необычные и там совсем нет других туристов… только мы))

С удовольствием порекомендую ее друзьям и знакомым и всем пользователям Трипстера.

Особенно понравилось, то что Аня с большой любовью относится к гостям и старается показать и рассказать как можно больше. СПАСИБО!!! До новых встреч!