Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
14 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Мыс Гри-Гри»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в декабре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Мыс Гри-Гри" можно забронировать 3 экскурсии от 322 до 890. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мыс Гри-Гри», 75 ⭐ отзывов, цены от €322. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль