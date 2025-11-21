Побережье Маврикия сложно собрать в один цельный образ: острова и коралловые сады, лагуны и водопады разбросаны по разным точкам. Мы проведём вас по маршруту, который соединяет всё главное. И дополним поездку наблюдениями и живыми историями. Вы проживёте день, наполненный движением и открытиями.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

9:00–9:20 — выход в морем

Начало путешествия вдоль живописного побережья, лёгкое погружение в ритм дня и настрой на морское приключение.

10:20–11:10 — путь к островам и их осмотр

Остановки на Île aux Aigrettes, Île aux Prison и Île aux Phare — каждый раскрывает характер побережья, дополняя маршрут эффектными видами.

11:10–12:00 — поиск дельфинов

Отыщем участок, где нередко встречаются дельфины. Если повезёт, они будут сопровождать нашу лодку и играть на волнах.

12:00–12:40 — водопад Grande Rivière Sud-Est

Подход к живописным берегам, где иногда встречаются обезьяны и большие летучие лисицы. Финальная точка — мощный и эффектный каскад.

12:40–14:30 — Île aux Cerfs: отдых и барбекю

Пляжи с белым песком, бирюзовая лагуна, обед с барбекю в тени деревьев и тот самый расслабленный островной ритм. В меню – лобстер, рыба, курица, салат и чесночный хлеб, б/а напитки без ограничений

14:30–16:00 — обратный путь

Организационные детали

Поездка проходит на спидботе вместимостью до 12 человек с соблюдением всех правил безопасности и наличием средств спасения на водах

На борт принимаются гости любого возраста

Пассажирам необходимо заранее сообщить организаторам любую информацию, требующую особого внимания: присутствие младенца, человека с ограниченной подвижностью или ОВЗ, беременность, ограничения в питании и аллергии

С вами будет один из гидов нашей команды

Условия оплаты

Если вас больше двух, доплата за каждого дополнительного человека 150€

Остаток стоимости нужно будет внести минимум за 3 дня до экскурсии (для гарантированной аренды лодки). Предлагаем 2 способа оплаты:

— по ссылке онлайн, комиссия банка +6%

— через нашего представителя наличными (услуга платная, стоимость будет зависеть от того, где вы проживаете)

