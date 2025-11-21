Побережье Маврикия сложно собрать в один цельный образ: острова и коралловые сады, лагуны и водопады разбросаны по разным точкам. Мы проведём вас по маршруту, который соединяет всё главное. И дополним поездку наблюдениями и живыми историями. Вы проживёте день, наполненный движением и открытиями.
Описание водной прогулки
9:00–9:20 — выход в морем
Начало путешествия вдоль живописного побережья, лёгкое погружение в ритм дня и настрой на морское приключение.
10:20–11:10 — путь к островам и их осмотр
Остановки на Île aux Aigrettes, Île aux Prison и Île aux Phare — каждый раскрывает характер побережья, дополняя маршрут эффектными видами.
11:10–12:00 — поиск дельфинов
Отыщем участок, где нередко встречаются дельфины. Если повезёт, они будут сопровождать нашу лодку и играть на волнах.
12:00–12:40 — водопад Grande Rivière Sud-Est
Подход к живописным берегам, где иногда встречаются обезьяны и большие летучие лисицы. Финальная точка — мощный и эффектный каскад.
12:40–14:30 — Île aux Cerfs: отдых и барбекю
Пляжи с белым песком, бирюзовая лагуна, обед с барбекю в тени деревьев и тот самый расслабленный островной ритм. В меню – лобстер, рыба, курица, салат и чесночный хлеб, б/а напитки без ограничений
14:30–16:00 — обратный путь
Организационные детали
- Поездка проходит на спидботе вместимостью до 12 человек с соблюдением всех правил безопасности и наличием средств спасения на водах
- На борт принимаются гости любого возраста
- Пассажирам необходимо заранее сообщить организаторам любую информацию, требующую особого внимания: присутствие младенца, человека с ограниченной подвижностью или ОВЗ, беременность, ограничения в питании и аллергии
- С вами будет один из гидов нашей команды
Условия оплаты
- Если вас больше двух, доплата за каждого дополнительного человека 150€
- Остаток стоимости нужно будет внести минимум за 3 дня до экскурсии (для гарантированной аренды лодки). Предлагаем 2 способа оплаты:
— по ссылке онлайн, комиссия банка +6%
— через нашего представителя наличными (услуга платная, стоимость будет зависеть от того, где вы проживаете)
Условия отмены или переноса
- Бесплатная отмена бронирования не позднее чем за 3 дня до поездки
- Если вы отмените или измените бронирование позднее, то потеряете 100% от уплаченной на тот момент суммы
- Компания строго соблюдает все указания властей о-ва Маврикий и оставляет за собой право отменить или перенести экскурсию из-за непогоды или других причин. Если нет официального запрета на выход в море, то прогулка состоится
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
