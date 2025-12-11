Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
14 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€577 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
13 дек в 12:30
14 дек в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в декабре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 890. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 79 ⭐ отзывов, цены от €450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль