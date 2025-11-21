Индивидуальная
до 2 чел.
Экзотическое приключение на 5 островах
Узнать всё о Маврикии и его разнообразной природе
21 ноя в 09:30
22 ноя в 09:30
$700 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Путешествие к дельфинам на катамаране
Вас ждет удивительное морское приключение: катамаран, дельфины, снорклинг и обед с барбекю. Идеальный день на Маврикии для всей семьи
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00
24 ноя в 00:00
1 дек в 00:00
€180 за человека
Групповая
до 16 чел.
Завтрак с жирафами на Маврикии
Провести утро в компании грациозных гигантов и погулять по сафари-парку
Начало: У входа в Casela Park
Расписание: ежедневно в 08:00
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€293 за человека
