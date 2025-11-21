Найдено 3 экскурсии в категории « Романтические » в Порт-Луи на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 6.5 часов Индивидуальная до 2 чел. Экзотическое приключение на 5 островах Узнать всё о Маврикии и его разнообразной природе $700 за всё до 2 чел. 4.5 часа Водная прогулка Путешествие к дельфинам на катамаране Вас ждет удивительное морское приключение: катамаран, дельфины, снорклинг и обед с барбекю. Идеальный день на Маврикии для всей семьи Начало: На пристани Чёрной реки Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00 €180 за человека Пешая 1.5 часа Групповая до 16 чел. Завтрак с жирафами на Маврикии Провести утро в компании грациозных гигантов и погулять по сафари-парку Начало: У входа в Casela Park Расписание: ежедневно в 08:00 €293 за человека Другие экскурсии Порт-Луи

