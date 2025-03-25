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уникальный маршрут, который позволял нам менять планы на ходу и уделять внимание именно тем местам, которые вызвали наибольший интерес. Особенно ценно, что она поделилась всеми важными советами на будущее — от того, на что стоит обратить внимание, до рекомендаций по сувенирам и особенностям острова. Это сделало нашу экскурсию незабываемой, и мы точно вернемся снова, чтобы вновь насладиться её профессионализмом и заботой! Отдельно хочется отметить остановку для сбора гуавы — это было невероятно увлекательно и оставило яркие впечатления!