Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Озеро находится в кратере потухшего вулкана, а вокруг него построен красивый храмовый комплекс»
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Маврикия: от кратера вулкана до храма Шивы и гигантских черепах. Уникальные впечатления гарантированы
«Кратер потухшего вулкана Тру-о-Сёрф в городе Флореаль»
7 апр в 09:00
14 апр в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Маврикий: путешествие к месту силы
Отправляйтесь на юг Маврикия, чтобы увидеть место рождения острова, посетить чайную фабрику и ощутить энергетику плачущей скалы
Начало: От вашего отеля
«Первым делом заглянем в кратер вулкана»
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина25 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия) Всё прошло интересно, красиво и налегке Так же учли все наши пожелания по маршруту)
- ААндрей25 марта 2025Мы довольны организованной экскурсией. Интересный и разнообразный маршрут, содержательный рассказ Дарьи о разных сторонах жизни Маврикия. Хорошая возможность познакомиться со страной. Рекомендуем.
- EElena18 марта 2025Наше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактов и историй. Анна создала
- ММария17 марта 2025Искренне рекомендую всем Дарью. Очень интересно рассказывает, показывает все живописные места. Мы останавливались там, где хотелось, подольше, весь план был
- SSergey13 марта 2025Сегодня были с Дашей на экскурсии по южному Маврикию. Впечатления только положительные. Даша очень интересный собеседник. От нее очень много
- ЮЮлия21 февраля 2025Анна - очень позитивный и доброжелательный человек, любящий Маврикий, очень чувствуется, что она сама кайфует от тех мест, которые показывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Вулканы»
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