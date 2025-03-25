Экскурсии к вулкану из Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Порт-Луи на русском языке, цены от €257. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
8 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Озеро находится в кратере потухшего вулкана, а вокруг него построен красивый храмовый комплекс»
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Зелёное сердце Маврикия
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Маврикия: от кратера вулкана до храма Шивы и гигантских черепах. Уникальные впечатления гарантированы
«Кратер потухшего вулкана Тру-о-Сёрф в городе Флореаль»
7 апр в 09:00
14 апр в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Маврикий: путешествие к месту силы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Маврикий: путешествие к месту силы
Отправляйтесь на юг Маврикия, чтобы увидеть место рождения острова, посетить чайную фабрику и ощутить энергетику плачущей скалы
Начало: От вашего отеля
«Первым делом заглянем в кратер вулкана»
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
$650 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    25 марта 2025
    Зелёное сердце Маврикия
    Нам очень понравилась экскурсия) Всё прошло интересно, красиво и налегке Так же учли все наши пожелания по маршруту)
    Нам очень понравилась экскурсия)Нам очень понравилась экскурсия)Нам очень понравилась экскурсия)Нам очень понравилась экскурсия)Нам очень понравилась экскурсия)
  • А
    Андрей
    25 марта 2025
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Мы довольны организованной экскурсией. Интересный и разнообразный маршрут, содержательный рассказ Дарьи о разных сторонах жизни Маврикия. Хорошая возможность познакомиться со страной. Рекомендуем.
  • E
    Elena
    18 марта 2025
    Зелёное сердце Маврикия
    Наше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактов и историй. Анна создала
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    уникальный маршрут, который позволял нам менять планы на ходу и уделять внимание именно тем местам, которые вызвали наибольший интерес. Особенно ценно, что она поделилась всеми важными советами на будущее — от того, на что стоит обратить внимание, до рекомендаций по сувенирам и особенностям острова. Это сделало нашу экскурсию незабываемой, и мы точно вернемся снова, чтобы вновь насладиться её профессионализмом и заботой! Отдельно хочется отметить остановку для сбора гуавы — это было невероятно увлекательно и оставило яркие впечатления!

    Наше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактовНаше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактов
  • М
    Мария
    17 марта 2025
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Искренне рекомендую всем Дарью. Очень интересно рассказывает, показывает все живописные места. Мы останавливались там, где хотелось, подольше, весь план был
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    индивидуально построен, учитывая наши просьбы. Отвечает Дарья очень быстро, всегда готова поделиться советом и доброжелательна. Спасибо, Дарья, что для меня открыли Маврикий, а родителям показали с другой стороны.

    Искренне рекомендую всем Дарью. Очень интересно рассказывает, показывает все живописные места. Мы останавливались там, где хотелосьИскренне рекомендую всем Дарью. Очень интересно рассказывает, показывает все живописные места. Мы останавливались там, где хотелосьИскренне рекомендую всем Дарью. Очень интересно рассказывает, показывает все живописные места. Мы останавливались там, где хотелосьИскренне рекомендую всем Дарью. Очень интересно рассказывает, показывает все живописные места. Мы останавливались там, где хотелось
  • S
    Sergey
    13 марта 2025
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Сегодня были с Дашей на экскурсии по южному Маврикию. Впечатления только положительные. Даша очень интересный собеседник. От нее очень много
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    узнали не только о тех местах, которые посетили, но и о Маврикии в целом: об истории острова, о людях, проживающих на острове, о быте, о культуре… Отдельное спасибо за очень аккуратное вождение:)… Дочь не очень хорошо переносит обычно горные дороги, но в этот раз - все было просто отлично, дорогу даже не заметили…

  • Ю
    Юлия
    21 февраля 2025
    Зелёное сердце Маврикия
    Анна - очень позитивный и доброжелательный человек, любящий Маврикий, очень чувствуется, что она сама кайфует от тех мест, которые показывает.
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    Это огромный плюс! Обычно гиды предпочитают "давать свободное время", т. к. видят все уже сто первый раз. Машина была чистой и удобной. Очень приятно, что нам изначально прислали программу и примерный тайминг тура, это очень помогло договориться с детьми, которые не очень любят экскурсии. Время прошло вообще незаметно, даже дети не успели опомниться, как пролетело 8 часов. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Вулканы»

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Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в марте 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 650. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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