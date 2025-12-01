Погрузитесь в необузданную красоту юга Маврикия: скалы и водопады, чёрные пляжи и застывшая лава — природа здесь говорит сама за себя.
Вы ощутите дух колониального прошлого, прогуляетесь среди ароматной ванили и попробуете ром, который согревает тело и душу.
Описание экскурсии
Могучие скалы откроют бескрайние и завораживающие панорамы океана и дикой природы.
Уединённые водоёмы среди базальтовых чаш манят окунуться в чистую воду.
Шёпот тайного водопада и зелень вокруг него создают место силы, где можно наполниться энергией дикой природы.
Чёрные пляжи и застывшая лава напоминают о вулканическом происхождении Маврикия.
Мы погуляем среди ароматных ванильных орхидей на плантации.
Зайдём в колониальный дом, где чувствуются дух прошлого и роскошь маврикийского колониального наследия.
Окажемся на ромовом производстве — вы попробуете ром и почувствуете вкус Маврикия, который согревает сердце.
Организационные детали
- В стоимость включено: комфортабельный трансфер, вода в автомобиле, дегустация рома, съёмка с дрона (при хорошей погоде)
- Дополнительные расходы: вход в колониальный дом — €15 за чел., обед — по желанию
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- Возьмите с собой принадлежности для купания
- Путь до первой остановки займёт от 30 мин до 2 ч в зависимости от расположения вашего отеля
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Порт-Луи
Я гид и видеограф, исследователь по любви! Живу на Маврикии и обожаю этот остров всей душой. Топлю дроны, хожу в горы, ловлю закаты и истории через объектив камеры. Покажу вам остров не
