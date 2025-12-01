Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Кратер вулкана, чайные плантации, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
«Вас ждут ароматы чайных полей и дегустация чая в живописном месте»
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
«В стоимость включено: комфортабельный трансфер, вода в автомобиле, дегустация рома, съёмка с дрона (при хорошей погоде)»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
«Входные билеты не включены в стоимость: Колониальный дом — €7, Почтовый музей — €10, Ботанический сад — €7, Сахарный музей с дегустацией — €12»
11 дек в 11:00
12 дек в 10:00
€450 за всё до 4 чел.
- ННаталья1 декабря 2025Замечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания Маша с удовольствием учла. За это отдельное спасибо! Вообще остров на который хочется вернуться. И обязательно вместе с Машей посмотреть новые места.
- ТТатьяна31 августа 2025Путешествие на остров Маврикий было незабываемым благодаря Даше. Мы вместе путешествовали два дня и посетили и север острова со столицей
- ДДмитрий13 июня 2025Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
- ГГалина3 мая 2025Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
- ЕЕпишина5 февраля 2025Спасибо Дарье за экскурсию, все было чудесно, познавательно и увлекательно) мы проехались по всем местам, которые хотели посетить. Осуществили шопинг, купили все сувениры и Маврикийскую продукцию, которую хотели, а Дарья показала нам нужные места для этого)
Успехов в трудовой деятельности, рекомендуем)
- ЛЛариса30 января 2025Поездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчик. Много узнали необычного об
- ЛЛеонид12 января 2025Экскурсия хорошо составлена и организована. Гид хорошо владеет как историей, так и текущим состоянием страны и объектов. Хорошая манера ведения экскурсии.
Рекомендую!
- ООльга11 января 2025Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели
- ААнна4 ноября 2024Экскурсия выше всяких похвал. К сожалению, Дарья из-за форс-мажора с начала с нашей, а потом с ее стороны прислала свою
