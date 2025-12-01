Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Порт-Луи – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Порт-Луи на русском языке, цены от €321. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зелёное сердце Маврикия
На машине
7 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Кратер вулкана, чайные плантации, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
«Вас ждут ароматы чайных полей и дегустация чая в живописном месте»
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
«В стоимость включено: комфортабельный трансфер, вода в автомобиле, дегустация рома, съёмка с дрона (при хорошей погоде)»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
«Входные билеты не включены в стоимость: Колониальный дом — €7, Почтовый музей — €10, Ботанический сад — €7, Сахарный музей с дегустацией — €12»
11 дек в 11:00
12 дек в 10:00
€450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 декабря 2025
    На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
    Замечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания Маша с удовольствием учла. За это отдельное спасибо! Вообще остров на который хочется вернуться. И обязательно вместе с Машей посмотреть новые места.
    Замечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания МашаЗамечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания МашаЗамечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания МашаЗамечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания МашаЗамечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания МашаЗамечательный остров Маврикий. Благодаря Марии, наше путешествие было очень комфортное. Экскурсия замечательная. Все наши пожелания Маша
  • Т
    Татьяна
    31 августа 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Путешествие на остров Маврикий было незабываемым благодаря Даше. Мы вместе путешествовали два дня и посетили и север острова со столицей
    читать дальше

    Порт-Луи, и юг острова. Ее знания и опыт сделали наше пребывание на Маврикий гораздо интереснее и насыщеннее. Даша предлагала оптимальные маршруты, учитывая наши предпочтения и пожелания, рассказала много интересных фактов о культуре, истории и природе острова. Особое удовольствие доставило общение с гидом, доброжелательность. Даже обычные прогулки превращались в увлекательные экскурсии, полные новых открытий и впечатлений.
    Безусловно, поездка на Маврикий была бы менее яркой и запоминающейся без участия нашего гида. Спасибо большое Даше за профессионализм, внимание и создание прекрасных воспоминаний!
    Рекомендуем всем туристам, планирующим поездку на Маврикий, воспользоваться услугами этого замечательного гида!

  • Д
    Дмитрий
    13 июня 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
  • Г
    Галина
    3 мая 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
  • Е
    Епишина
    5 февраля 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Спасибо Дарье за экскурсию, все было чудесно, познавательно и увлекательно) мы проехались по всем местам, которые хотели посетить. Осуществили шопинг, купили все сувениры и Маврикийскую продукцию, которую хотели, а Дарья показала нам нужные места для этого)
    Успехов в трудовой деятельности, рекомендуем)
  • Л
    Лариса
    30 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Поездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчик. Много узнали необычного об
    читать дальше

    острове, его жителях, природе. Нас забирали прямо из отеля и, конечно, обратно привезли. Даша приехала даже немного раньше. что очень приятно. Все было душевно, позитивно, успели посмотреть всю программу.

    Поездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчикПоездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчикПоездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчикПоездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчикПоездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчикПоездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчик
  • Л
    Леонид
    12 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсия хорошо составлена и организована. Гид хорошо владеет как историей, так и текущим состоянием страны и объектов. Хорошая манера ведения экскурсии.
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели
    читать дальше

    занять дату.
    Мария показала нам все знаковые места, рассказывала о быте маврикийцев, об индуизме и жизни на острове.
    Конечно, большую часть экскурсии занимает дорога из одного места в другое.
    Очень понравился парк с черепашками.

    Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели занять дату
  • А
    Анна
    4 ноября 2024
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсия выше всяких похвал. К сожалению, Дарья из-за форс-мажора с начала с нашей, а потом с ее стороны прислала свою
    читать дальше

    коллегу, но невзирая ни на что уровень экскурсии был топ. Мы опоздали на стыковочный рейс и день экскурсии - Дарья перенесла все заранее забронированные билеты, чтобы мы не потеряли в деньгах и впечатлениях. По запросу в маршрут и расписание экскурсии внесла существенные изменения, мы много успели) кроме экскурсии обращаемся к Дарье за другими советами по локальным развлечениям и особенностям - все идеально. Спасибо!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зелёное сердце Маврикия
  2. На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
  3. Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в декабре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 321 до 450. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 51 ⭐ отзыв, цены от €321. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль