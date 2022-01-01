Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

В ходе этой экскурсии 🧭 мы посетим затерянный в диких джунглях Юкатана город 🏙️ майя — Коба. В свое время он был самым большим из городов в этом регионе, но впоследствие опустел и зарос джунглями. Найден он был только в 19 веке. В настоящее время восстановлено и открыто для посещения всего лишь около 10% всего города. Но несмотря на это расстояния между группами строений настолько большие, что перемещаться мы будем на велосипедах или велорикшах. В ходе экскурсии мы посмотрим различные сооружения: поля для игры в мяч, расписанные храмы, овальную пирамиду, дорогу майя, и, в завержение программы, поднимемся на высочайшую пирамиду на полуострове Юкатан — Нохоч муль, высотой 42 метра.

После завершения экскурсии по археологической зоне, мы углубимся в джунгли в поисках сенотов — удивительных карстовых озер. Посмотрим и искупаемся в 3 сенотах — первый представляет собой глубокую пещеру со сталактитами и сталагмитами, два других — открытые карстовые озера. После купания по желанию возможен обед в одном из расположенных по дороге ресторанов и возвращение в отель 🏨