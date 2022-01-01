Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

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Коба и купание в трех сенотах

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Канкуна
Приглашаем вас на шестичасовую прогулку 👣 по диким джунглям.

В их глубине мы отыщем город 🏙️ Коба, построенный в период расцвета цивилизации майя.

Здесь сохранились поля для ритуальной игры в мяч, древние храмы и пирамиды.

Мы найдем дорогу майя и поднимемся на Нохоч-Муль.

А после искупаемся в трех уникальных озерах – сенотах.

Во время экскурсии 🧭 вас будет сопровождать русскоязычный гид.
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Коба и купание в трех сенотах
Коба и купание в трех сенотах
В ходе этой экскурсии 🧭 мы посетим затерянный в диких джунглях Юкатана город 🏙️ майя — Коба. В свое время он был самым большим из городов в этом регионе, но впоследствие опустел и зарос джунглями. Найден он был только в 19 веке. В настоящее время восстановлено и открыто для посещения всего лишь около 10% всего города. Но несмотря на это расстояния между группами строений настолько большие, что перемещаться мы будем на велосипедах или велорикшах. В ходе экскурсии мы посмотрим различные сооружения: поля для игры в мяч, расписанные храмы, овальную пирамиду, дорогу майя, и, в завержение программы, поднимемся на высочайшую пирамиду на полуострове Юкатан — Нохоч муль, высотой 42 метра.
После завершения экскурсии по археологической зоне, мы углубимся в джунгли в поисках сенотов — удивительных карстовых озер. Посмотрим и искупаемся в 3 сенотах — первый представляет собой глубокую пещеру со сталактитами и сталагмитами, два других — открытые карстовые озера. После купания по желанию возможен обед в одном из расположенных по дороге ресторанов и возвращение в отель 🏨
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Д.
Ирина Д.
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