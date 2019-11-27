3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рукотворный риф

Создавая этот музей, его автор — Джейсон Тейлор — хотел оживить песчаное дно, отвлечь внимание от природного рифа и создать рукотворный, на котором смогут расти кораллы. Ваше погружение будут сопровождать рыбы, омары и прочие морские жители, уже облюбовавшие скульптуры этой экспозиции под названием «Тихая эволюция». Словно древняя цивилизация, опустившаяся на дно, она рассказывает историю народов, начиная от майя и заканчивая нашим временем.

Как это будет

Программа делится на три модуля. Первый — теоретический: вы познакомитесь со специальным снаряжением и техниками погружения. Во втором модуле отработаете навык погружения в бассейне, научитесь работать с регулятором и маской, попробуете плавать в толще воды. Третий модуль — экскурсия в открытом море. На большой комфортабельной лодке вы отправитесь ко «входу» в музей. В составе группы из 4 человек и одного инструктора вы опуститесь на глубину и сможете исследовать его экспонаты.