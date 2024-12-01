3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Подводный музей в Канкуне предлагает нечто большее, чем просто экскурсию. Это приключение, где вы станете частью подводного мира, полного тайн и красоты.На глубине от 2 до 10 метров расположены 400

реалистичных человеческих фигур, созданных для защиты хрупкой экосистемы коралловых рифов. Со временем эти статуи превратились в дом для множества морских обитателей, создавая уникальное сочетание природной красоты и человеческого таланта. Ваше погружение начнется с тщательного инструктажа, где вы узнаете основы управления подводным снаряжением. Затем, в компании опытного инструктора и небольшой группы единомышленников, вы отправитесь на комфортабельной лодке к месту погружения. Под водой вас ждет не только встреча с удивительными скульптурами, но и возможность наблюдать за живыми кораллами и морскими жителями, которые теперь обитают среди рукотворных рифов. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о подводном мире. Подходит для всех, кто любит море, приключения и готов узнать что-то новое. Однако стоит помнить о противопоказаниях для занятий дайвингом, чтобы ваше приключение было не только увлекательным, но и безопасным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рукотворный риф

Создавая этот музей, его автор — Джейсон Тейлор — хотел оживить песчаное дно, отвлечь внимание от природного рифа и создать рукотворный, на котором смогут расти кораллы. Ваше погружение будут сопровождать рыбы, омары и прочие морские жители, уже облюбовавшие скульптуры этой экспозиции под названием «Тихая эволюция». Словно древняя цивилизация, опустившаяся на дно, она рассказывает историю народов, начиная от майя и заканчивая нашим временем.

Как это будет

Программа делится на три модуля. Первый — теоретический: вы познакомитесь со специальным снаряжением и техниками погружения. Во втором модуле отработаете навык погружения в бассейне, научитесь работать с регулятором и маской, попробуете плавать в толще воды. Третий модуль — экскурсия в открытом море. На большой комфортабельной лодке вы отправитесь ко «входу» в музей. В составе группы из 4 человек и одного инструктора вы опуститесь на глубину и сможете исследовать его экспонаты.

Организационные детали

Занятия дайвингом не рекомендуются людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, заболевания лороорганов и заболевания центральной нервной системы, а также беременным, диабетикам и людям, имеющим проблемы с позвоночником или конечностями.

Как проходит дайвинг

Погружение проведу я или другие профессионалы из моей команды

Длительность погружения зависит от вас и вашего дыхания, но мы постараемся обеспечить вам от 20 до 40 минут на осмотр музея

Что входит в стоимость, а что — нет