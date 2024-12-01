3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Подводный музей в Канкуне предлагает нечто большее, чем просто экскурсию. Это приключение, где вы станете частью подводного мира, полного тайн и красоты.
На глубине от 2 до 10 метров расположены 400 читать дальшеуменьшить
реалистичных человеческих фигур, созданных для защиты хрупкой экосистемы коралловых рифов.
Со временем эти статуи превратились в дом для множества морских обитателей, создавая уникальное сочетание природной красоты и человеческого таланта.
Ваше погружение начнется с тщательного инструктажа, где вы узнаете основы управления подводным снаряжением.
Затем, в компании опытного инструктора и небольшой группы единомышленников, вы отправитесь на комфортабельной лодке к месту погружения.
Под водой вас ждет не только встреча с удивительными скульптурами, но и возможность наблюдать за живыми кораллами и морскими жителями, которые теперь обитают среди рукотворных рифов. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о подводном мире. Подходит для всех, кто любит море, приключения и готов узнать что-то новое.
Однако стоит помнить о противопоказаниях для занятий дайвингом, чтобы ваше приключение было не только увлекательным, но и безопасным
Создавая этот музей, его автор — Джейсон Тейлор — хотел оживить песчаное дно, отвлечь внимание от природного рифа и создать рукотворный, на котором смогут расти кораллы. Ваше погружение будут сопровождать рыбы, омары и прочие морские жители, уже облюбовавшие скульптуры этой экспозиции под названием «Тихая эволюция». Словно древняя цивилизация, опустившаяся на дно, она рассказывает историю народов, начиная от майя и заканчивая нашим временем.
Как это будет
Программа делится на три модуля. Первый — теоретический: вы познакомитесь со специальным снаряжением и техниками погружения. Во втором модуле отработаете навык погружения в бассейне, научитесь работать с регулятором и маской, попробуете плавать в толще воды. Третий модуль — экскурсия в открытом море. На большой комфортабельной лодке вы отправитесь ко «входу» в музей. В составе группы из 4 человек и одного инструктора вы опуститесь на глубину и сможете исследовать его экспонаты.
Организационные детали
Занятия дайвингом не рекомендуются людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, заболевания лороорганов и заболевания центральной нервной системы, а также беременным, диабетикам и людям, имеющим проблемы с позвоночником или конечностями.
Как проходит дайвинг
Погружение проведу я или другие профессионалы из моей команды
Длительность погружения зависит от вас и вашего дыхания, но мы постараемся обеспечить вам от 20 до 40 минут на осмотр музея
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включено: специальное снаряжение, рифовый взнос, инструктаж и трансфер на большой лодке до национального парка
Дополнительные расходы: трансфер к дайвинг-центру (его цена рассчитывается в зависимости от удаленности вашего отеля — пожалуйста, обращайтесь по этому вопросу до бронирования)
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
дайвинг-центр Scuba Cancun
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 174 туристов
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все читать дальшеуменьшить
красоты Мексики. Это не только экскурсионные однодневные туры, но и многодневные поездки. Более 3000 путешественников отдали предпочтение моим сухопутным экскурсиям, более 500 обученных дайверов и более чем 360 программ проводимых ежегодно. Мой девиз, как и девиз моей компании — Чем чаще путешествуешь, тем больше погружаешься в великолепную жизнь разнообразных стран.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые. Организация данной экскурсии отличная. Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все были на месте. Подробный инструктаж сначала был проведен на словах читать дальшеуменьшить
и показан на экипировке. Далее эта теория была закреплена на тренировочном нырянии в бассейне. Гильермо грамотный, доброжелательный, внимательный, опытный и терпеливый специалист, который с нами как с детьми - по сто раз и всё то, что не поняли с первого раза))) После тренировки в бассейне поплыли к Исла Мухерес, там была наша локация для дайвинга.
Единственное, что лично для меня оказалось дискомфортным - это глубина в 10 метров. Моим ушам это очень не понравилось и были болезненные ощущения, несмотря на все способы снять это давление. Но повторюсь, что это моя индивидуальная особенность и такие ощущения не у каждого.
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Лариса
Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
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Ирина
Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством юмора! Перед каждым погружением тезисно повтор теории и закрепление на читать дальшеуменьшить
практике сначала в бассейне и потом уже в море. Был момент паники, но Виктор быстро взял ситуацию в руки и чудесным образом все получилось, я попала в другой красочный и незабываемый мир. Благодаря Виктору увидела и рыбу камень, и ската, который прятался под одной из статуй! Зонтики, которые смешно сьеживаются при приближении к ним! Одна из статуй получила порцию воздуха и "начала дышать". Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет насладиться подводным миром. Виктору огромное спасибо и низкий поклон за сбывшуюся мечту!!!
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А
Анатолий
Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек, это было первое погружение со всеми вытекающими отсюда страхами и читать дальшеуменьшить
напряжением. Виктор, отлично провел ознакомительный курс и пробное погружение в бассейне. Наши девочки быстро поняли безопасность предстоящего погружения. Сама эксурсия, также со стороны гида, проходила абсолютно комфортно. Виктор большой молодец, очень много знает о Мексике как наземной, так и подводной. Очень интересно было с ним общаться. Единственное замечание, скорее не к нему, а к дайв центру с которым он работает, снаряжение очень старое и частично не работоспособное, что немного подпортило впечатление от экскурсии.
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Светлана
Я очень благодарна инструктору Виктору!!! Мое первое погружение прошло удачно! Потрясающие впечатления!!! Очень грамотный и понятный инструктаж. Кроме скульптур и разнообразных рыбок я наблюдала морского ежика, которого Виктор посадил мне читать дальшеуменьшить
на руку. Класс!!! Большое спасибо! Теперь мечтаю получить сертификат дайвера, чтобы погрузиться в сеноты. Виктор инструктор, которому можно доверять! Оказалось, что компания Рико тур проводит другие экскурсии по Юкатану: Чичен-Ица, Коба, Тулум, Розовые озера, сеноты, черепахи, острова и т. д. Везде было познавательно и очень интересно! Преимущество - маленькие группы. Обязательно вернусь и снова обращусь к компании Рико тур.
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С
Светлана
Очень круто, но мало!:D Время под водой летит незаметно. Фактически, в одной экскурсии совместили и просмотр архитектурных достопримечательностей, и дайвинг с рыбками, и плавание с черепашками, и плавание на катере читать дальшеуменьшить
по морю) Мы дайвили в первый раз, я даже никогда с маской и трубкой не плавала - Виктор все очень понятно объяснил, хорошо потренировались в бассейне) Трансфер из Плайякара туда и обратно очень комфортный на джипе с интересными фактами о Мексике. Молодцы, очень здорово!
P.S. Как мы позже узнали, у Виктора есть еще много экскурсий мини-группами и дешевле аналогов, которых на трипстере я не видела. Если поедете на дайвинг, можете брать все экскурсии пакетом.
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