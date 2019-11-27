3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение

Совершить дебют в дайвинге и увидеть завораживающие скульптуры музея под водой

Виктор
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Виктор – ваш гид
Подводный музей — пожалуй, самая интересная достопримечательность Канкуна.

На глубине от 2 до 10 метров выставлены 400 реалистичных человеческих фигур.

Этот музей — своеобразный призыв к защите хрупкой экосистемы коралловых рифов.

Сегодня его статуи стали новым домом для морских обитателей.

В ходе программы вы научитесь управляться с подводным снаряжением, погрузитесь под воду и исследуете это таинственное место, сочетающее природную красоту и талант человека.
$120 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 30 человек
Встреча Дайвинг центр Scuba Cancun
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У этой экскурсии3 отзыва
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Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение

Что вас ожидает

Рукотворный риф
Создавая этот музей, его автор — Джейсон Тейлор — хотел оживить песчаное дно, отвлечь внимание от природного рифа и создать рукотворный, на котором смогут расти кораллы. Ваше погружение будут сопровождать рыбы, омары и прочие морские жители, уже облюбовавшие скульптуры этой экспозиции под названием «Тихая эволюция». Словно древняя цивилизация, опустившаяся на дно, она рассказывает историю народов, начиная от майя и заканчивая нашим временем.

Как это будет
Программа делится на три модуля. Первый — теоретический: вы познакомитесь со специальным снаряжением и техниками погружения. Во втором модуле отработаете навык погружения в бассейне, научитесь работать с регулятором и маской, попробуете плавать в толще воды. Третий модуль — экскурсия в открытом море. На большой комфортабельной лодке вы отправитесь ко «входу» в музей. В  составе группы из 4 человек и одного инструктора вы опуститесь на глубину и сможете исследовать его экспонаты.

Организационные детали

  • Погружение проведу я или другие профессионалы из моей команды. Длительность погружения зависит от вас и вашего дыхания, но мы постараемся обеспечить вам от 20 до 40 минут на осмотр музея.
  • В стоимость экскурсии входит специальное снаряжение, рифовый взнос, инструктаж и трансфер на большой лодке до национального парка.
  • Трансфер к дайвинг-центру не входит в стоимость экскурсии, его цена рассчитывается в зависимости от удаленности вашего отеля — пожалуйста, обращайтесь по этому вопросу до бронирования экскурсии.
  • Занятия дайвингом не рекомендуются людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, заболевания лороорганов и заболевания центральной нервной системы, а также беременным, диабетикам и людям, имеющим проблемы с позвоночником или конечностями.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура Дайвинг центр Scuba Cancun.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктор
Виктор
Добрый день. Меня зовут Виктор, я инструктор по дайвингу с квалификацией IDC STAFF Instructor PADI и руководитель Центра активного отдыха и спорта в Мексике. В дайвинге уже более 6 лет. Я провел более 500 курсов различных уровней, принимал участие в обучении 20 инструкторов. Приглашаю вас погрузиться вместе — это уникальный опыт и невероятные ощущения.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 ноября 2019
Удивительное приключение! Я опустилась на глубину 9 метров! И это я- человек не умеющий даже просто держаться на воде! Благодаря инструктору Виктору и его помощнику Роберто, я смогла увидеть красоту подводного мира и необычные скульптуры. Впечатления самые яркие и приятные. Огромное спасибо Виктору и Роберто, всей команде профессионалов- капитану, фотографу за внимательное и чуткое отношение к своим подопечным. Всем рекомендую, с этими мужчинами не страшно ничего 🐳
20 ноября 2019
Очень круто, но мало! :D Время под водой летит незаметно. Фактически, в одной экскурсии совместили и просмотр архитектурных достопримечательностей, и дайвинг с рыбками, и плавание с черепашками, и плавание на катере по морю) Мы дайвили в первый раз, я даже никогда с маской и трубкой не плавала - Виктор все очень понятно объяснил, хорошо потренировались в бассейне)
Трансфер из Плайякара туда и обратно очень комфортный на джипе с интересными фактами о Мексике.
Молодцы, очень здорово!

P.S. Как мы позже узнали, у Виктора есть еще много экскурсий мини-группами и дешевле аналогов, которых на трипстере я не видела. Если поедете на дайвинг, можете брать все экскурсии пакетом.
5 мая 2019
Добрый день!
28 апреля 2019 состоялось наше первое погружение!
Дайвинг - это незабываемые впечатления, эмоции, новое открытие и переосмысление своего внутреннего «я». Открытие красоты подводных глубин, нового еще не до конца познанного подводного Мира – Мира удивительного, прекрасного и волшебного, который завораживает, потрясает и манит своей неизвестностью и невероятной красотой. Мира, в который войдя однажды, ты уже не отпустишь и к которому будешь стремиться вновь и вновь…
А теперь подробнее об организации экскурсии:
1. подробный инструктаж – весь необходимый теоретический материал от инструктора. У нас был инструктор - Виктор – Высококлассный Специалист с большим опытом, Мастер своего дела!!! Весь материал излагал подробно, структурированно, понятно, доступно. Отвечал и пояснял все возникшие вопросы. Огромное ему СПАСИБО!!! А за терпение - вдвойне)))))
2. далее – пробное погружение с аквалангом в бассейн, отработка практических навыков.
3. потом – пересаживаемся на катер и плывем в течение получаса по красивейшему Карибскому морю: ярко лазурная вода всех оттенков голубизны! Невероятная Красота!
4. далее погружение – изумительно красивый подводный мир: разнообразные рыбки, морские ежи, видели лобстера! Сам музей тоже очень интересный и красивый!
На протяжении всего погружения Виктор внимательно следит, подстраховывает и помогает. Все безопасно и надежно!!!
Более того, мне настолько понравилось, что за последующие дни отпуска я еще раз погрузилась три раза, прошла тест и получила Международный сертификат! УРА!!!
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВИКТОРУ – за незабываемые впечатления, понимание и терпение!!!!! Умный, интеллигентный, образованный человек!!! Очень ответственный и надежный!!!!!
Всем советую попробовать!!! Такие впечатления сохраняются на всю жизнь!!!!!
У кого будут вопросы, пишите!

Виктор проводит ещё 2 экскурсии

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