Познавательные экскурсии на природе в Канкуне

Найдено 12 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Канкуне на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка: путешествие из Канкуна
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир бухты Акумаль и тайны майя в экопарке Танка
Начало: В вашем отеле
«В тропической бухте вы рассмотрите красивый вид морских черепах и яркую природу второго по величине в мире кораллового рифа»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
«Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения»
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$99 за человека
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
«Приглашаю отправиться в путешествие к карстовым пещерам и подземным озерам и насладиться загадочной мексиканской природой»
Завтра в 14:30
10 июня в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
«Это природный колодец, заполненный кристальной чистой водой»
$219 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
«Вас ждет купание в живописном сеноте Хубику: голубая прозрачная вода, густая зелень, лучи солнца, пробивающиеся сквоь «окно» сверху – полный релакс и единение с природой»
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: в лобби вашего отеля
«Во время погружения мы осмотрим сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны, некогда созданные природой»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
«Каждый объект программы станет поводом поговорить о самых разных сторонах традиций, природы и истории»
Расписание: в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
$200 за человека
Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
«На этой групповой экскурсии вы отправитесь исследовать фантастическую природу и богатую историю Мексики»
Расписание: в понедельник в 04:30
10 июня в 04:30
17 июня в 04:30
$240 за человека
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Снорклинг с черепахами и купание в сеноте: приключение в Канкуне
Погрузитесь в кристально чистые воды сеноты и встретьтесь лицом к лицу с морскими черепахами в Карибском море во время этой захватывающей экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Вы поедете знакомиться с фантастической природой Мексики»
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$105 за человека
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош: эксклюзивная экскурсия из Канкуна
Погрузитесь в мир тропических островов Пасьон и Хольбош, где вас ждут уникальные виды птиц, китовые акулы и чистейшие пляжи
Начало: В вашем отеле
«🍹 У вас будет достаточно времени, чтобы без спешки насладиться отдыхом среди девственной природы»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$225 за человека
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Путеводитель по древним мирам Майя
Посетите сердце цивилизации Майя: Чичен-Ица и Эк Балам, окунитесь в секретный сенот и отведайте настоящую текилу
Начало: в вашем отеле
«Далее я отвезу вас в один не слишком туристический сенот, где вы сможете насладиться видами первозданной тропической природы и искупаться в прозрачных водах традиционного юкатанского водоема»
28 дек в 08:00
$199 за человека
Большое путешествие на север Юкатана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
«Биосферный заповедник — промчимся на лодке среди мангровых лесов в лагуне мексиканского залива»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    12 апреля 2024
    Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
    Были на экскурсии в начале апреля 2024 я и двое детей (подростки). Всё очень понравилось, гиды отличные, организация четкая, программа
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    интересная, группа была небольшая… Черепах увидели, даже больше, чем я рассчитывала). Чуть позже прислали фото и видео, очень красиво! Синоты тоже великолепны, наплавались. Мы очень довольны) очень рекомендую!

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • С
    Светлана
    21 января 2023
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
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    добавляло впечатлений. Кроме сенотов, посетили Эк-Балам и Вальядолид. Экскурсия и всё путешествие оставило неизгладимый след, от всей души рекомендую. Организаторам - огромное спасибо!

  • Е
    Евгений
    19 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
  • А
    Анна
    10 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
  • Г
    Галина
    2 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
  • С
    Светлана
    4 июня 2021
    Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
    Наша экскурсия проходила с гидом Евгением. Очень интересный гид со своей человеческой изюминкой, тактичный и доброжелательный. Мы увидели удивительную природы
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    Мексики, поэкстрималили 😅, вкусно поели и услышали интересные истории о природе и жизни в Мексике. Ну а черепахи 🐢-это, прям, «ваще» ван лав. Они душки. Спасибо Евгений!

  • А
    Анатолий
    19 февраля 2020
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 99 до 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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