Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Тулум — крепость майя на берегу Карибского моря

У самой кромки лазурных вод вы попадете в глубокую древность. Здесь, на высоком обрыве, стоит прекрасно сохранившийся город майя — одна из интереснейших археологических зон Мексики. Вы исследуете руины Тулума, крепостную стены и храмы, рассмотрите росписи и барельефы. Наш гид расшифрует увиденное и поможет понять значимость наследия древней цивилизации. После вы также увидите очертания современного города Тулум и попробуете местные сладости.

Церемония Темаскаль в майянской деревне

После погружения в историю индейцев майя вы глубже познакомитесь и с их культурой. Поучаствуете в обряде, который столетиями помогает этому народу устанавливать связь с природой и поддерживать свой мир в гармонии. Вы увидите загадочные действия шамана и узнаете, что они означают, а после попадете в специальное помещение под куполом: внутри с помощью горячих камней поддерживается температура около 50 градусов, что помогает достичь медитативного состояния. Главные цели церемонии Темаскаль — очищение и перерождение. Вы ощутите их и на короткое время забудете о наших повседневных заботах. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

Кроме того, в деревне вы полюбуетесь дивным сенотом. Завершит день традиционный ужин.