Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

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  3. Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль

Представить жизнь древней цивилизации и пройти ритуал очищения в «индейской бане»

Ruslan
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Ruslan – экскурсионное агентство
Мексика, конечно, устойчиво ассоциируется с майя.

Как они жили и какое наследие оставили в истории и культуре? Вы узнаете ответы на эти вопросы в городе-крепости Тулум на берегу Карибского моря и на церемонии Темаскаль.

Исследуете руины, полюбуетесь сенотом и прикоснетесь к сакральным традициям страны.
$98 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 18 человек
Встреча в вашем отеле
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Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль

Что вас ожидает

Тулум — крепость майя на берегу Карибского моря
У самой кромки лазурных вод вы попадете в глубокую древность. Здесь, на высоком обрыве, стоит прекрасно сохранившийся город майя — одна из интереснейших археологических зон Мексики. Вы исследуете руины Тулума, крепостную стены и храмы, рассмотрите росписи и барельефы. Наш гид расшифрует увиденное и поможет понять значимость наследия древней цивилизации. После вы также увидите очертания современного города Тулум и попробуете местные сладости.

Церемония Темаскаль в майянской деревне
После погружения в историю индейцев майя вы глубже познакомитесь и с их культурой. Поучаствуете в обряде, который столетиями помогает этому народу устанавливать связь с природой и поддерживать свой мир в гармонии. Вы увидите загадочные действия шамана и узнаете, что они означают, а после попадете в специальное помещение под куполом: внутри с помощью горячих камней поддерживается температура около 50 градусов, что помогает достичь медитативного состояния. Главные цели церемонии Темаскаль — очищение и перерождение. Вы ощутите их и на короткое время забудете о наших повседневных заботах. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

Кроме того, в деревне вы полюбуетесь дивным сенотом. Завершит день традиционный ужин.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

Тайминг экскурсии

  • Вас заберут из отеля с 13:00 до 14:00 (время заезда зависит от расположения вашего отеля)
  • Сама экскурсия длится 6 часов (с 15:00 до 21:00)
  • Мы привезем вас обратно в отель в 21:00-23:00

Особенности церемонии Темаскаль

  • Наша церемония не является религиозным актом
  • Женщинам в положении необходимо проконсультироваться с врачом
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль

Экскурсия проводится во вторник в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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