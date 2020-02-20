3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Мир Майя: 5 в 1

Исследовать священный Чичен-Ица, подняться на пирамиду Коба и познакомиться с культурой народа майя

Дарья
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Дарья – экскурсионное агентство
Вас ждет удивительное путешествие по Юкатану.

Вы изучите церемониальные памятники древних городов майя, насладитесь видом Карибского моря с утеса Параисо и искупаетесь в красивейшем сеноте Ик Киль.

Я расскажу об истории достопримечательностей, местных традициях и обычаях, поделюсь ужасающими легендами и покажу, где готовят лучшую текилу.
$125 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча — в лобби вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Мир Майя: 5 в 1
Мир Майя: 5 в 1

Что вас ожидает

Зловещее святилище
Рано утром мы отправимся в священный город народа Ица — одно из новых семи чудес света. Осматривая древние памятники, вы узнаете о цивилизации майя и тольтекском государстве, услышите легенды о боге дождя и, если повезет, встретите «Пернатого змея». Я расскажу о функции каждой культовой постройки в Чичен-Ица: храме Кукулькана, храмах воинов и ягуаров, обсерватории и священном сеноте. А также покажу «колодец смерти», ставший последним пристанищем многих красавиц.

Полное погружение
Наша следующая остановка — сенот Ик-Киль. Сеноты — карстовые провалы с чистейшей пресной водой, именно они спасали местных от засухи, ведь ни рек, ни озер на Юкатане почти нет. Здесь вас ждет вкусный и сытный завтрак и купание в гигантском естественном колодце. Увитые зеленью камни, черные карпы и пение птиц — это ли не идеальное место для релаксации?

Стопроцентная агава
Продолжить знакомство с местными традициями вам предстоит на фабрике текилы. В местном музее откроется история напитка, секреты старинной технологии приготовления и целительные свойства голубой агавы. А в завершение вы сможете продегустировать виды текилы и заглянуть в лавку с настоящими мексиканскими соусами, специями и сигарами.

Коба и Тулум
Набравшись сил и взбодрившись горячительным алкоголем, мы поедем в город Коба — забираться на самую высокую пирамиду. С высоты 42 метров взору открывается живописный вид на квартал красок и руинированный комплекс, сохранивший ауру древнего города. А в порту Коба — городе рассвета Тулум — вы увидите оборонительные укрепления, храм фресок и Дом Алач-Уиник. Вы узнаете богатую историю городов и насладитесь захватывающими панорамами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Ориентировочное время возвращения в отели — 18:00 (Плайя дель Кармен), 19:00 (Канкун)

Что входит в стоимость, а что — нет
  • В стоимость входит трансфер по программе из Канкуна, Ривьера Майя и Плайя дель Кармен, все входные билеты, а также обед в формате шведского стола
  • Отдельно оплачиваются напитки во время обеда, аренда жилетов (по желанию), личные расходы (сувениры и т.д.) и чаевые водителю велорикш в городе Коба
Мир Майя: 5 в 1
Мир Майя: 5 в 1
Мир Майя: 5 в 1
Мир Майя: 5 в 1
Мир Майя: 5 в 1
Мир Майя: 5 в 1
Мир Майя: 5 в 1

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в лобби вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дарья
Дарья
Добрый день. Меня зовут Дарья, и вместе с командой гидов я провожу интересные авторские экскурсии по Мексике. У нас вы всегда найдете отличные цены, лучших русских гидов, высокий уровень сервиса, уникальные маршруты и, конечно, море новых впечатлений. Хотите увидеть Мексику во всей красе? Мы вам ее покажем.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Познавательная экскурсия по основным достопримечательностям полуострова Юкотан.
Команда гидов работает профессионально, владеет материалом и с большим энтузиазмом готова ответить на все вопросы. В нашей экскурсии гидом был археолог, который можно сказать "по работе" сталкивался с данными объектами. Организация на высшем уровне без опозданий и нарушений планов, автобус комфортабельный.
Информация доводится подробно, освещаются разные версии и подходы относительно исторических фактов.
19 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично. Грамотный, профессиональный гид, замечательные впечатления!
27 января 2020
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Хороша особенно для тех кто в первый, и возможно последний раз в Мексике. Экскурсовод рассказывал не только об истории и научных изысканиях, но и приводил интересные факты и легенды, отвечал на все вопросы с удовольствием и даже просил нас спрашивать обо всем что нас интересует. Экскурсовод терпеливо ждал опоздавших и отстающих. Экскурсия проходила в спокойной и дружественной атмосфере.

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