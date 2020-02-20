3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Зловещее святилище

Рано утром мы отправимся в священный город народа Ица — одно из новых семи чудес света. Осматривая древние памятники, вы узнаете о цивилизации майя и тольтекском государстве, услышите легенды о боге дождя и, если повезет, встретите «Пернатого змея». Я расскажу о функции каждой культовой постройки в Чичен-Ица: храме Кукулькана, храмах воинов и ягуаров, обсерватории и священном сеноте. А также покажу «колодец смерти», ставший последним пристанищем многих красавиц.

Полное погружение

Наша следующая остановка — сенот Ик-Киль. Сеноты — карстовые провалы с чистейшей пресной водой, именно они спасали местных от засухи, ведь ни рек, ни озер на Юкатане почти нет. Здесь вас ждет вкусный и сытный завтрак и купание в гигантском естественном колодце. Увитые зеленью камни, черные карпы и пение птиц — это ли не идеальное место для релаксации?

Стопроцентная агава

Продолжить знакомство с местными традициями вам предстоит на фабрике текилы. В местном музее откроется история напитка, секреты старинной технологии приготовления и целительные свойства голубой агавы. А в завершение вы сможете продегустировать виды текилы и заглянуть в лавку с настоящими мексиканскими соусами, специями и сигарами.

Коба и Тулум

Набравшись сил и взбодрившись горячительным алкоголем, мы поедем в город Коба — забираться на самую высокую пирамиду. С высоты 42 метров взору открывается живописный вид на квартал красок и руинированный комплекс, сохранивший ауру древнего города. А в порту Коба — городе рассвета Тулум — вы увидите оборонительные укрепления, храм фресок и Дом Алач-Уиник. Вы узнаете богатую историю городов и насладитесь захватывающими панорамами.