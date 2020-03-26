11 марта 2020 года ВОЗ объявил пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 во всём мире. Первоначальный очаг распространения был в Ухане, Китай. Практически все страны закрыли свои границы, а люди самоизолируются дома, чтобы избежать большого заражения. 26 марта 2020 на планете заразилось 500 000 человек

Коронавирус (COVID-19)

Распространение Коронавируса привело к тому, что большинство стран ввели карантин, отменили крупные мероприятия, закрыты школы, детские сады, кафе и многие компании перешли на удаленную работу. Его влияние нанесло огромный ущерб в сфере туризма. Отмена бронирования и сокращение спроса привели к тому, что авиакомпании сократили количество рейсов и пунктов назначения.

24 марта было объявлено, что летние Олимпийские игры в Токио-2020 будут отложены до 2021 года. Если вы забронировали поездку, которая должна состояться в ближайшее время, скорее всего, вы не сможете улететь, так как многие страны закрыли свои границы. Даже если вам разрешено путешествовать, страны могут налагать самоизоляцию для всех прибывающих. Ниже приведена информация, которую необходимо знать каждому.

Пандемия коронавируса

Видео в котором глава ООН призывает вместе бороться с короновирусом

COVID-19 – это новый вирус, принадлежащий к группе коронавирусов, который распространился по всему миру. Конкретно этот вирус может вызывать респираторные заболевания, которые могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем. COVID-19 может передаваться от человека к человеку, что вызывает огромный страх и замешательство среди широкой общественности. Многие страны мира приняли решительные меры для защиты своих граждан.

Как распространяется COVID-19

Пути заражения короновирусной инфекцией

Считается, что COVID-19 распространяется через тесный контакт с инфицированным человеком. Например, вы вступаете в контакт с каплями от кашля или чихания зараженного человека, а затем касаетесь своего лица (глаз, носа и рта). Особую опасность вирус представляет для людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем, в большинстве это пожилые и люди, у которых проблемы с иммунной системой.

Как долго будет продолжаться вспышка COVID19?

На данный момент, карантин является единственным эффективным способом в борьбе с распространением коронавируса

Мнений на этот счет довольно много, кто-то уповает, что вспышка COVID-19 продлится в течение нескольких месяцев, а некоторые специалисты утверждают, что пандемия будет бушевать ещё целый год или даже два. Мы видим, что Китай, который ввел строгие ограничения с 23 января 2020 года, значительно замедлил распространение вируса, но еще не полностью его остановил. 19 марта 2020 года, после почти двух месяцев блокировки, Китай сообщил об отсутствии новых местных случаев заболевания, но теперь страна импортировала случаи от людей, недавно вернувшихся в Китай. За пределами Китая инфицированные случаи продолжают расти.

Что вы можете сделать, чтобы предотвратить COVID-19?

Видео о том как правильно мыть руки, взято у The New York Times

Существуют доказательства того, что соблюдение правил гигиены может помочь предотвратить заражение. Короче говоря, стоит проявить здравый смысл. Вот несколько полезных советов:

Будьте внимательны к своему окружению. Находясь в общественных местах, рядом с другими людьми или путешествуя на общественном транспорте, думайте о своих действиях, думайте о том, чего вы касаетесь. Поезда, автобусы и метро являются местами для бактериального и вирусного загрязнения, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения, наденьте маску, используйте дезинфицирующее средство для рук и обязательно вымойте руки, когда доберетесь до пункта назначения, прежде чем делать что-либо ещё. Часто мойте руки. Мойте руки с мылом и водой после того, как вы сморкаетесь, кашляете, чихаете, и после посещения туалета, особенно общественного туалета. Убедитесь, что вы тщательно промываете между пальцами, весь процесс должен занимать не менее 20 секунд (после мытья рук, используйте салфетку или бумажное полотенце, чтобы выключить кран, салфетку утилизировать). Используйте дезинфицирующее средство для рук, когда нет возможности помыть руки, пусть это станет привычкой. Не прикасайтесь к своему лицу на ваших руках уже может быть вирус. Когда вы касаетесь глаз, носа и рта загрязненными руками, вирус может проникнуть в организм. Поддерживайте социальную дистанцию. ВОЗ посоветовал людям держаться на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а особенно от тех кто кашляет или чихает. Причина в том, что если вы стоите очень близко к зараженному человеку, вы можете вдохнуть его пары и заболеть. Прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете. Когда кашляете или чихаете используйте одноразовые платочки, затем утилизируйте их в мусорное ведро. Кроме того, подумайте о том, чтобы носить маску, если вы заболели – маска уменьшит воздействие слюны и капель на окружающих, если вдруг вы не можете быстро прикрыть рот, когда кашляете или чихаете.

Стоит ли носить маску?

Спасает ли медицинская маска от коронавируса?

Хотя эксперты советуют, что мытье рук более эффективно, чем носить маску, маска помогает:

Если вы находитесь в людном месте, например, в общественном транспорте, у вас гораздо больше шансов оказаться рядом с зараженным человеком и поймать вирус.

Для предотвращения передачи из рук в рот (так как вы не можете коснуться рта с надетой маской, но если вы коснулись маски руками, её стоит утилизировать).

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Тем не менее, стоит узнать некоторые моменты перед покупкой маски для лица:

Не все маски эффективны. Ищите маски, которые имеют фильтр и соответствуют N95 (стандарт США) или FFP2, FFP3 (стандарт ЕС) со знаком CE. FFP3 лучше, чем FFP2. Имейте в виду, что эти стандарты предназначены для защиты от мелкой пыли или спор плесени, они не предназначены для предотвращения вирусов.

Ищите маски, которые имеют фильтр и соответствуют N95 (стандарт США) или FFP2, FFP3 (стандарт ЕС) со знаком CE. FFP3 лучше, чем FFP2. Имейте в виду, что эти стандарты предназначены для защиты от мелкой пыли или спор плесени, они не предназначены для предотвращения вирусов. Маска должна соответствовать размеру вашего лица. Вы не можете повторно носить одну и ту же маску несколько раз.

Каковы симптомы COVID-19

Симптомы 🦠 COVID-19 Простуда Грипп Повышенная температура 🤒 часто редко часто Усталость 🥱 иногда иногда часто Кашель 😷 часто (сухой) редко часто (сухой) Чихание 🗣 не характерно часто нет Боль в суставах 🦵🏻 иногда часто часто Насморк 🤧 редко часто иногда Боль в горле 🤐 иногда часто иногда Понос 🧻 редко нет иногда Головная боль 🤕 иногда редко часто Отдышка 😵 иногда нет нет

* Источник ВОЗ, SZ, Центр по исследованию и профилактике заболеваний (США)

Типичные симптомы COVID-19 включают в себя:

Повышенная температура (лихорадка);

Кашель (обычно сухой кашель);

Затрудненное дыхание;

У вас также могут быть головные боли и чувство усталости .

После того, как у вас развились симптомы, какими бы слабыми они ни были, вы должны следовать советам местного органа здравоохранения. Обратите внимание, что это вирус и антибиотики в этом случае не работают.

На данный момент общий совет – изолировать себя дома и избегать контактов с другими людьми.

Видео в котором Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует 7 способов, которые помогут обезопасить себя от короновируса

Будьте в курсе:

Статистика заражений и распространения коронавируса по всем странам