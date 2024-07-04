1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
Завтра в 14:00
7 июля в 10:00
€167 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€35 за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Сегодня в 10:00
7 июля в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июля 2024Город-сказка, город-мечта, даже дети остались под впечатлением! 😍🛥️Полина провела чудесную экскурсию, показала нам не только самые красивые места, но и познакомила со всеми секретами отдыха в Монако. Рекомендую на все 💯👍🏼
- ААлена26 июня 2024У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️
- ННататия4 июня 2024Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
- ЕЕкатерина23 мая 2024Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на экскурсии я была в этот день одна и она все же состоялась. Спасибо организаторам! Элина - замечательный гид. Мне было очень легко и интересно.
- ЛЛена29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия👍😍
- DDilek8 апреля 2024Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
- AAndrey31 января 2024Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут был замечательным - со множеством красивых обзорных площадок и знаковых мест. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Монако в июле 2024
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