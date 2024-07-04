Экскурсии выходного дня в Монако

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Монако на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монако по следам «Орла и решки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
Завтра в 14:00
7 июля в 10:00
167 за всё до 7 чел.
Ежедневная прогулка по Монако
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
35 за человека
Знакомьтесь, Монако
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Сегодня в 10:00
7 июля в 10:00
от 150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Город-сказка, город-мечта, даже дети остались под впечатлением! 😍🛥️Полина провела чудесную экскурсию, показала нам не только самые красивые места, но и познакомила со всеми секретами отдыха в Монако. Рекомендую на все 💯👍🏼
  • А
    Алена
    26 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Монако
    У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️
    У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️У нас была экскурсия с Ларисой, и это просто восторг! Интеллигентно, элегантно, душевно и очень познавательно ❤️
  • Н
    Нататия
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Монако
    Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
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    продуманный маршрут. Отдельное спасибо Ларисе за ее терпение и понимание (наши друзья опоздали, но нам удалось все посмотреть и ничего не упустить). Это был прекрасный день в Монако! Желаю Ларисе удачи и более пунктуальных экскурсантов:)

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Монако
    Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на экскурсии я была в этот день одна и она все же состоялась. Спасибо организаторам! Элина - замечательный гид. Мне было очень легко и интересно.
    Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на
  • Л
    Лена
    29 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Очень понравилась экскурсия👍😍
  • D
    Dilek
    8 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
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    даже поездку на лодке, смогла заинтересовать даже скучающих подростков, кто устал от туров в целом и вообще за весь день. Интересный факт: Полина отлично говорит на Английском и провела экскурсию на двух языках- русский для нас с мужем и Английский нашим детям (они американцы и говорят на Английском) В общем, рекомендую на все 100% Жалею лишь об одном, что Ниццу посмотрели с другим гидом! Полина спасибо еще раз♥️ П. с. Ах да, еще она была всегда на связи и давала рекомендации по ресторанам

  • A
    Andrey
    31 января 2024
    Ежедневная прогулка по Монако
    Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут был замечательным - со множеством красивых обзорных площадок и знаковых мест. Огромное спасибо!
    Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. МаршрутПрекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монако
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Монако в июле 2024
Сейчас в Монако в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 167. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Монако (Монако 🇲🇨) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 38 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монако. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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