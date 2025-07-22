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5%
Мини-группа
до 12 чел.
Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии
Погрузиться в атмосферу Шамбалы и почувствовать энергию степи (два дня, всё включено)
Начало: У вашего отеля
22 июл в 08:00
25 июл в 08:00
$665
$700 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
$96 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Пржевальского
Индивидуальная экскурсия в Хустайн нуруу подарит вам возможность увидеть диких лошадей Пржевальского и насладиться живописными видами природы
Начало: От вашего отеля
21 июл в 08:00
23 июл в 08:00
$342
$380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «От вашего отеля»
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